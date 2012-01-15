20 هزار فرصت شغلی در خراسان جنوبی ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین محمدی صبح یکشنبه در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان، با اشاره به اینکه ایجاد 24 هزار و 497 فرصت شغلی در استان برای سال جاری تعهد شده است، اظهار داشت: از این تعداد تاکنون 20 هزار و 168 فرصت شغلی از ابتدای امسال تاکنون در استان ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 120 درصد از میزان اشتغال تحقق شده در سطح استان تحقق یافته است، افزود: بالغ بر 14 هزار و 497 نفر فرصت شغلی در بین دستگاه های اجرایی استان تا پایان سال جاری توزیع شده و دستگاه ها موظف به تحقق آن هستند.

محمدی با اشاره به اینکه 10 هزار فرصت شغلی تعهد شده استان در بخش مسکن بوده است، بیان کرد: در این راستا براساس فرمول تعیین شده به ازای هر 60 متر زیربنای اضافه در ساخت و ساز یک نفر اشتغال محاسبه می شود.

وی به تفکیک اشتغال ایجاد شده در دستگاه ها اشاره کرد و گفت: اشتغال تعهد شده در بهزیستی 368 درصد، فنی و حرفه ای 97 درصد، پس 65 درصد، حمل و نقل 85 درصد، آموزش و پرورش هشت درصد، بازرگانی 56 درصد، میراث فرهنگی 85 درصد، کمیته امداد 209 درصد، صندوق مهر امام رضا(ع) 102 درصد و جهادکشاورزی 78 درصد در سامانه رصد ثبت شده است.

به گفته وی همچنین در صنایع معادن 80 درصد، راه و ترابری 62 درصد، مسکن و شهرسازی 145 درصد، بنیاد شهید و امور ایثارگران 128 درصد زندانها 222 درصد علوم پزشکی 184 درصد، فرهنگ و ارشاد اسلامی 67 درصد تعاون 97 دصد و بانکهای عامل تاکنون 97 درصد در این سامانه ثبت شده است.

وی ادامه داد: در مجموع در سطح شهرستانها 102 درصد از اشتغال تعهد شده محقق شده است.

3400 مجوز مشاغل خانگی در استان صادر شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به عملکرد مشاغل خانگی و بررسی مشکلات پرداخت تسهیلات این مشاغل، تصریح کرد: در این راستا 27 میلیارد و 800 میلیون تومان تسهیلات مشاغل خانگی به استان اختصاص یافته است.

وی از صدور سه هزار و 356 مجوز مشاغل خانگی از ابتدای سال جاری درسطح استان خبر داد و گفت: از این تعداد 749 فقره از سوی صندوق مهر امام رضا(ع)، 988 مورد فنی و حرفه ای، 746 فقره صنعت، معدن و تجارت، کمیته امداد 648 مورد، 120 مورد میراث فرهنگی و 104 فقره در بخش جهاد کشاورزی صادر شده است.

محمدی به آمار پرونده های مشاغل خانگی معرفی شده به بانک های عامل اشاره کرد و ادامه داد: از 988 مورد مجوز صادر شده از سوی فنی و حرفه ای استان 714 مورد به بانک ها معرفی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در کمیته امداد از 648 مجوز صادر شده 297 پرونده، صندوق مهر امام رضا(ع) از 749 فقره 294 مورد، میراث فرهنگی از 120 مورد 329 پرونده و صنعت، معدن و تجارت از 746 پرونده 329 پرونده به بانک های عامل استان معرفی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی در خصوص تعداد متقاضیان معرفی شده به بانکها و تعداد تسهیلات پرداختی در مشاغل خانگی، تصریح کرد: تاکنون یک هزار 729 پونده به بانک های عامل استان ارسال شده که از این تعداد 69 مورد پرداخت شده است.