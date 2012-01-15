آزمونی دشوار برای دنیزلی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی برای دومین بار در فوتبال ایران حضور یافت. این مربی ترکت بار در اولین حضور خود در ایران توانست نتایج خوبی با تیمهای پاس و پرسپولیس تهران بدست آورد و این در حالی است که در آن سالها خبری از فوتبال تبریز در لیگ برتر نبود فوتبالی که اوفول آن در آن بازه زمانی برای فوتبال کشور گران تمام شد.

در هر صورت قرمزهای پایتخت، دنیزلی را این بار برای خارج کردن پرسپولیس از بحران آورده اند. دنیزلی آمده است تا به ناکامیهای چند سال اخیر پرسپولیس پایان دهد و همگان اذعان دارند که توانایی این کار را دارد.

اما دنیزلی بیش از آنکه در تهران و در میان هوادران پرسپولیس محبوب باشد هوادارانی نیز در بین تبریزیها و فوتبالدوستان آذربایجان دارد چرا که از وقتی تراکتور در سطح اول فوتبال کشور حضور یافته است شایعاتی مبنی برحضور گونش و دنیزلی و حتی فاتح تریم در فوتبال تبریز بوده که هیچوقت این شایعات به واقعیت مبدل نشده است.

اهمیت دیگر بازی دوشنبه تیمهای شهرداری تبریز و پرسپولیس تهران این است که همگان می دانند آوازه هواداران فوتبال تبریز و آذربایجان مرزهای کشور را در نوردیده و خبر حضور پرشمار و پر شور هواداران آذرابیجان در بازیهایشان به کشورهای اروپایی و حتی ترکیه رسیده است که مصطفی دنیزلی به عنوان یک کارشناس زبده فوتبال یقینا شمه ای از آوازه هوادارن این خطه را شنیده است. وی به تبریز می آید تا در جو ورزشگاه یادگار امام(ره) حضور یابد و از نزدیک با این هواداران آشنا شود.

نکته دیگری که در این میان هواداران پرسپولیس را بسیار آزار داده پیروزی شهرداری تبریز در ورزشگاه آزادی برابر این تیم تهرانی است.

آنها عقیده دارند دنیزلی باید انتقام دور رفت لیگ را از تیم تبریزی بگیرد. شهرداری هم به رغم به دست آوردن تساویهای پی در پی در نیم فصل اول نشان داده که برای هیچ تیمی از پیش بازنده نیست و همیشه با حمایت هواداران حریف سرسختی برای تیمهای تهرانی بوده است چرا که استقلال قهرمان نیم فصل بازیها نیز به سختی از شهرداری امتیاز گرفت و اگر پنالتی شهرداری گل می شد شاید نتیجه دیگری در بازی رقم می خورد.

اکنون علاقمندان فوتبال آذربایجان برای بازی برابر پرسپولیس دنیزلی لحظه شماری می کنند بازی که هم برای فوتبال تبریز و هم برای دنیزلی بسیار حائز اهمیت است.

شهرداری می تواند با پیروزی در برابر پرسولیس این تیم را درجدول به زیر بکشد و پرسولیس هم با پیروزی در این مسابقه خود را در جمع هفت تیم اول تثبیت خواهد کرد.

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مهدی شیرازی فر