355 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان وارد شد

محمد کیخا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: براساس برآوردهای به عمل آمده از سوی این سازمان خسارت وارده به محصولات زراعی، باغی، دام و طیور و منابع آبی و تاسیسات زیر بنایی براثر سرما و طوفان آذرماه و دی ماه سال جاری 355 میلیارد و47 میلیون ریال است.

وی گفت: در بخش زراعت قریب به 10 هزار هکتار از مزارع گوجه فرنگی، هندوانه و سایر محصولات سبزی و صیفی، در بخش باغبانی به بیش از پنج هزار هکتار از باغات موز و میوه های گرمسیری، نهالستان ها و محصولات گلخانه ای و در بخش دام و طیور نیز خساراتی به مرغداری ها و جایگاه های بهداشتی دام وارد شده است.

وی افزود: همچنین به تعدادی از چاهک های کشاورزی و انهار سنتی نیز خساراتی وارد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان داشت: حوادث غیر مترقبه مانند طوفان، خشکسالی، سرمازدگی، سیل و تگرگ همه ساله خسارتی را به بخش کشاورزی استان وارد می کند.

وی گفت: سال گذشته بر اثر طوفان، خشکسالی و سیل بالغ بر 484 میلیارد و 559 میلیون ریال خسارت به بخش کشاورزی وارد شد.