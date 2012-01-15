به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران پارلمانی با اعلام این خبر، اظهار داشت: در این همایش تعدادی از نمایندگان مجلس سخنرانی خواهند کرد.

وی گفت: همچنین دیدگاه های این جبهه تا این مرحله از نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان خواهد شد و برنامه های آینده این جبهه و همچنین اولویت های مد نظر آن در این همایش تدوین خواهد شد.

نماینده سمنان یادآور شد: آخرین اطلاعات از 160 نامزد مورد حمایت این جبهه در سراسر کشور در همایش ارائه خواهد شد.

به گفته کواکبیان حدود یک سوم از افراد ثبت نام کننده مد نظر این جبهه تایید صلاحیت شدند و دو سوم آنها از سوی هیئت های اجرایی رد شدند.