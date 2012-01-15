عباس سلیمانی در گفتگو با مهر درباره مرمت آثار تاریخی بیان داشت: یک مرمت‌کار قبل از هر چیزی باید با هنر نقاشی آشنا باشد و با تسلط بر این هنر به مرمت آثار تاریخی بپردازد.

وی که 50 اثر مرمت در موزه کاخ گلستان و بازسازی هزار و یک شب در این موزه را انجام داده است، اظهار داشت: مرمتگران باید در مرمت آثار تاریخی از مواد متداول در بازار استفاده نکنند و از مواد سنتی قابل بازگشت که چندان دور از دسترس هم نیست بهره ببرند که این یکی از مهم‌ترین اصول در مرمت است.

مرمتگر آثار تاریخی تاکید کرد: چنانچه برای مرمت آثار تاریخی اصفهان تمام مرمتگران شبانه‌روز کار کنند، باز این آثار نیاز به مرمت دارد.

وی افزود: ذره ذره آثار تاریخی اصفهان نیاز به مرمتی اساسی و مطابق بر اصول دارد که باید بدون دخل و تصرف اضافی این کار انجام گیرد.

سلیمانی تصریح کرد: این را قبول دارم که در مرمت برخی از آثار تاریخی مرمت به گونه‌ایی صورت می‌گیرد که به طور کلی با اصل آن اثر تفاوت بسیاری پیدا می‌کند.

وی یکی از دلایل این امر را این گونه عنوان و بیان داشت: برخی از مرمتگران مرمت یک پروژه را پذیرفته اما به دلیل واگذاری انجام کار به دانشجویان خود کاری بدون دقت و ظرافت کافی تحویل می‌دهند.