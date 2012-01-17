تنها فرهنگسرای جوان قم در آستانه تعطیلی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، کارگران مشغول کارند. تابلو اتاق‌ها یکی پس از دیگری به زمین می‌افتند. ولی قرار نیست اتفاقی بیفتد.



گویی درِ کانون فیلمنامه نو نوشتند؛ تمام کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل است ولی قرار نیست کسی به این کانون نرود.



نقش آبی دیوار تکه تکه می‌شود و به زمین می‌افتد تا پوسته نویی بر قامت خود بگیرد. میز و صندلی و همه چیزها روی دستان کارگران بیرون می‌روند. ولی کسی نباید عکس بگیرد، گزارش بنویسد.



اتاق‌ها خلوت می‌شوند. صدای پچ پچ گنجشکان در فضای پر از هیچ می‌پیچد. ولی هنوز تصمیم‌گیری قطعی نشده است.



تعیین ضرب‌الاجل برای جابه‌جایی



این روزها حضور مدیران و کارشناسان استانداری قم در فرهنگسرای جوان ـ جایی که ماوی هزاران جوان است ـ معنادار می‌شود.



آنها در تدارک فراهم کردن زمینه استقرار برخی واحدهای اداری در این مکان فرهنگی هستند و برای این کار به بعضی از سازمان‌های مردم نهاد دستور دادند اسباب و تجهیزات خود را جابه‌جا کنند.



کانون فیلمنامه نو، اولین تشکلی است که به گفته محراب اکبری، مدیر این کانون، از استانداری اولتیماتوم گرفته تا در اولین فرصت برای تخلیه تجهیزات این کانون اقدام کند.



این کانون به طور رسمی از سال 83 آغاز به کار کرده و حدود 20 هنرجو و 100 عضو پیرو دارد که همگی آنها نویسنده هستند.



فعالان این کانون علاوه بر این که در چندین جشنواره فیلم و سینما رتبه‌های برتر را کسب کردند، موفق به تولید فیلمنامه تعدادی از فیلم‌های پرمخاطب شدند.



اکبری در واکنش به ضرب‌الاجل استانداری برای تخلیه کانون فیلمنامه نو به خبرنگار مهر می‌گوید: اگر صاحب‌خانه‌ای بخواهد مستأجرش را اخراج کند، حداقل چند ماه به او فرصت می‌دهد تا مکان مناسبی برای خود پیدا کند ولی به ما حتی یک هفته فرصت ندادند.



به گفته اکبری کارکنان استانداری که از طرف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی برای ساماندهی فضای فیزیکی بخشی از ساختمان فرهنگسرای جوان مأموریت دارند، به این کانون اعلام کردند که در اسرع وقت برای جابه‌جایی تجهیزات خود اقدام کنند وگرنه خودشان این کار را انجام می‌دهند!



این اقدام استانداری واکنش شدید مدیران سایر سمن‌های فعال استان را در پی داشته است.

جابه‌جایی سازمان‌های مردم نهاد منطقی نیست



دبیر خانه تئاتر طراوت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: فرهنگسرای جوان از زمان فعالیت دولت هشتم در اختیار جوانان قرار گرفت و در دولت‌های نهم و دهم توسعه یافت و اگر قرار باشد تشکل‌های مردم نهاد واگذار یا جابه‌جا شوند مشکلات زیادی اتفاق می‌افتد و سازمان‌های مردم نهاد به 10 سال قبل بر می‌گردند.



محمدرضا شاهمردی به سخنان مقام معظم رهبری در مورد جوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر قائل به فصل الخطاب بودن فرمایش‌های رهبری هستیم، ایشان در بسیاری از فرمایش‌های و منویات، جوانان را در رأس امور قرار می‌دهند و حتی جوانان را خط مقدم مقابله با جنگ نرم دشمنان می‌دانند، بنابراین مسئولان چه توجیهی برای این نوع برخورد با جوانان دارند.





70 درصد موفقیت‌های خانه طراوات به فرهنگسرا بر می‌گردد



شاهمردی از موفقیت‌های خانه تئاتر طراوت می‌گوید؛ تا مردم و مسئولان استان بدانند سازمان‌های مردم نهاد چقدر در زمینه‌های مختلف کاری فعال هستند: مؤسسه تئاتر طراوت از سال 82 تأسیس شد و در مدت فعالیت خود 26 نمایش تولید کرد که بیشتر آنها رویکرد مذهبی و دینی دارد.



وی کسب رتبه برتر در جشنواره‌های سراسری تئاتر دینی و سایر جشنواره‌های تئاتر را از دیگر دستاوردهای این مؤسسه ذکر می‌کند و می‌گوید: این مؤسسه تاکنون 5 دوره جشنواره استانی تئاتر طراوت را برگزار کرد که اگر این جشنواره از سوی سازمان‌های دولتی برگزار می‌شد هزینه‌های سنگینی را بر این سازمان‌ها تحمیل می‌کرد اما به خاطر استفاده از ظرفیت‌های جوانان، حدود 80 درصد در هزینه‌های این جشنواره صرفه‌جویی شده است.



دبیر خانه تئاتر طراوت، برگزاری کلاس‌‌های مختلف آموزشی با حضور استادان مطرح کشور، پرورش نیروهای متعهد و... را از دیگر موفقیت‌های این مؤسسه ذکر می‌کند.



چه خون‌دل‌ها که برای هدایت جوانان به فرهنگسرا خورده شد



فرهنگسرای جوان دارای محیط‌های متنوع از جمله: سالن پلاتو، سالن اجتماعات، سالن آمفی‌تئاتر، نگارخانه، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، محیط مفرح و سرسبز و... است که شاهمردی بیش از 70 درصد موفقیت خانه تئاتر طراوات را مرهون امکانات و تجهیزات این فرهنگسرا می‌داند.



البته پس از تأسیس فرهنگسرای جوان، چند فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی همچون: شهید کلهری، شهید آوینی و ایثار در قم ایجاد شد اما به اعتقاد هنرمندان فعال استان هیچ یک از این مجتمع‌ها از سالن‌های استاندارد برخوردار نیستند.

به اعتقاد شاهمردی، این مجتمع‌ها حتی 10 درصد قابلیت‌های فرهنگسرای جوان را ندارند.



دبیر خانه تئاتر طراوت می‌گوید: زمانی که فرهنگسرای جوان احداث شد، بسیاری از جوان‌ها به خاطر قرارگرفتن این فرهنگسرا در حاشیه شهر قم، رغبتی برای فعالیت در این فرهنگسرا نداشتند، اما نزدیک به یک دهه برای هدایت جوانان به این فرهنگسرا خون دل‌ها خورده شد، ولی اکنون به راحتی برای استقرار واحدهای اداری در این فرهنگسرا تصمیم‌گیری می‌شود.



سازمان‌های مردم نهاد با بی‌هویتی مواجه هستند



ابوالفضل فرهادلو، دبیر یکی دیگر از قدیمی‌ترین تشکل‌های مردم نهاد است که با هزار نفر از جوانان، جمعیت دوستداران اهل بیت(ع) را تشکیل داده‌اند.



هر چند که وی از حضور واحدهای اداری استانداری در مجموعه فرهنگسرای جوان نگران است ولی او از همان روزی که استخر غدیر به بهانه‌های مختلف از مجموعه سازمان جوانان جدا شد، پیش بینی چنین روزی می‌کرد.



فرهادلو دبیر جمعیت دوستداران اهل بیت(س) در گفتگو با خبرنگار مهر، ادغام سازمان‌های جوانان و‌تربیت بدنی را یکی از عوامل چنین تصمیم‌گیری‌ها می‌داند و می‌گوید: زمانی که سازمان جوانان قم با اداره کل‌تربیت بدنی این استان ادغام شد، سازمان‌های مردم نهاد احساس کردند پدرشان را از دست دادند و اکنون که جوانان در فرهنگسرای جوان جایگاهی ندارند، این سازمان‌ها احساس می‌کنند که نه تنها پدرشان، بلکه مادرشان را از دست داده‌اند.



دبیر جمعیت دوستداران اهل بیت(س) می‌افزاید: این ادغام به نفع اداره کل‌تربیت بدنی شد و سازمان‌های مردم نهاد که دارای اعتبارنامه هستند با بی‌هویتی مواجه شدند و متولی خاصی ندارند.



این اظهارات فرهادلو زمانی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد که با مراجعه به سایت اداره کل ورزش و جوانان متوجه بی‌توجهی به جوانان می‌شوید.



از زمانی که سازمان جوانان و سازمان‌تربیت بدنی با هم ادغام شدند، فقط عنوان اصلی سایت اداره کل سابق‌تربیت بدنی به اداره کل ورزش و جوانان تغییر کرده و در محتوا و بخش‌های دیگر این سایت هیچ گونه تغییراتی ایجاد نشده و حتی در برخی صفحات این سایت هنوز عنوان اداره کل‌تربیت‌تربیت بدنی مشاهده می‌شود.



دیر یا زود به سراغ ما می‌آیند



دبیر جمعیت دوستداران اهل بیت(ع) احساس می‌کند که کارکنان استانداری دیر یا زود به سراغ این تشکل مردم نهاد هم می‌روند تا جمعیتی که از سال 82 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون نه تنها در زمینه‌های فرهنگی و دینی، در عرصه ورزشی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام داده است را جابه‌جا یا اخراج کنند.

جوانان ورزش دوست قم جمعیت دوستداران اهل بیت(ع) را با عنوان تیم فوتسال می‌شناسند که به تازگی موفق به کسب عنوان نخست در لیگ دسته دو فوتسال و راهیابی به لیگ دسته یک شده است.



دبیر این جمعیت که در عرصه‌های علمی و اجتماعی هم موفقیت‌هایی داشته، معتقد است: اگر حتی یک تشکل مردم نهاد از فرهنگسرای جوان به بیرون از این مجموعه هدایت شوند اصلاً کار خوبی نیست.



فرهادلو می‌گوید: من دلیل این کار استانداری را نمی‌دانم؛ مگر استانداری با فقر مالی یا کمبود فضا مواجه است که واحدهای اداری این ارگان در فرهنگسرا مستقر شود؟



به اعتقاد وی تشکل‌های مردم نهاد قم بعد از ادغام سازمان ملی جوانان با وزارت‌تربیت بدنی هیچ گونه حمایتی نشدند.



از سویی دیگر بخش قابل توجهی از اعتبارات ساخت مجموعه فرهنگسرای جوان از مصوبات سال 74 سفر مقام معظم رهبری به قم اختصاص یافته و بخش دیگر آن از سوی دولت پرداخت شد و استانداری نباید برای این فرهنگسرا ادعای مالکیت کند.

این گفته یکی از دبیران سمن‌های قم به خبرنگار مهر است که نخواست نامش ذکر شود.



وعده استاندار برای حل مشکل



دغدغه‌های مدیران سمن‌های قم به گوش مسئولان وزارت ورزش و جوانان و رئیس و نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی رسیده است.



به گفته دبیران سمن‌های قم، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام علی بنایی، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی پس از شنیدن دغدغه‌های سمن‌های قم، با تأکید بر لزوم برطرف شدن این مشکلات، از پیگیری این موضوع خبر دادند.



همچنین رسولی‌نژاد، معاون امور مجلس وزیر ورزش و جوانان به تازگی سفری به قم داشت و برای بررسی مشکلات جوانان به دیدار حجت‌الاسلام موسی‌پور استاندار قم رفت.



در آن جلسه پیرامون وضعیت تغییر کاربری فرهنگسرای جوان بحث و بررسی شد و حتی رسولی‌نژاد به استاندار قم پیشنهاد داده بود که وزارت ورزش و جوانان حاضر است برای استمرار فعالیت جوانان در فرهنگسرای جوان، این فرهنگسرا را اجاره کند ولی استاندار قم وعده داده بود که این مشکل را برطرف می‌کند.



بر اساس گفته‌های دبیران سمن‌های قم یک روز بعد از دیدار رسولی‌نژاد با استاندار قم، پای محسن محرری، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار به فرهنگسرای جوان رسید و این مقام مسئول برای استقرار برخی واحدهای اداری استانداری در این فرهنگسرا پافشاری کرد.

محرری هدف از این بازدید را بررسی چگونگی ساماندهی سازمان‌های مردم نهاد و ارائه گزارش به استاندار عنوان می‌کند و درباره استقرار واحدهای اداری استانداری در این مجموعه می‌گوید: هنوز تصمیم‌گیری قطعی نشده و سیاستگذاری کلی با استاندار است اما اگر قرار باشد واحدهای اداری استانداری در این مجموعه مستقر شوند واحدهای اداری مرتبط با امور فرهنگی از جمله امور بانوان در این مکان مستقر خواهند شد.



تکذیب می‌کنم



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب هرگونه اعمال فشار به کانون فیلمنامه نو برای تخلیه تجهیزات و امکانات می‌گوید: تعدادی از واحدهایی که تابلوی آنها در مجموعه فرهنگسرا نصب است فعال نیستند و در واقع بخشی از ظرفیت این مجموعه خالی است.



محسن محرری می‌افزاید: استاندار قم دستور داد در مورد فرهنگسرای جوان مطالعاتی صورت گیرد تا از ظرفیت آن مکان حداکثر استفاده شود.



به گفته وی حدود دو هفته آینده نتیجه قطعی این مطالعات و تصمیم گیری درباره استقرار واحدهای اداری مرتبط با امور فرهنگی در فرهنگسرای جوان اعلام می‌شود.



اظهارات معاون استاندار در حالی است که تابلوی فرهنگسرای جوان که در وروی این مجموعه نصب شده بود، برداشته شد و معلوم نیست چه تابلویی جایگزین آن شود.



از سویی دیگر تعدادی از کارگران در حال انتقال تجهیزات بخشی از این ساختمان و آماده‌سازی آن برای استقرار واحدهای اداری هستند و از هر گونه عکس‌برداری از این مکان خودداری می‌کنند.



کارگران مشغول کارند، تابلو اتاق‌ها یکی پس از دیگری به زمین می‌افتد، 180 سازمان مردم نهاد با بیش از 100 هزار عضو نگرانند، ولی کسی نباید عکس بگیرد، گزارش بنویسد. این جمله را یکی از کارکنان روابط عمومی استانداری از پشت تلفن گفت.



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گزارش از روح الله کریمی