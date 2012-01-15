خبرنگار مهر از میدان فردوسی مرکز خرید و فروش ارز تهران گزارش داد: با وجود اعلام قبلی بانک مرکزی مبنی بر اینکه از امروز برخورد نیروی انتظامی با دلالان بازار ارز آغاز می شود، تاکنون هیچ برخوردی در این زمینه مشاهده نشده است.

بررسی ها و مشاهدات نشان می دهد که طی روز جاری ماموران نیروی انتظامی برای برخورد با دلالان وارد این بازار نشده اند و دلالان خرد بیشتر و چشمگیرتر از همیشه به فعالیت ارزی و دلالی خود ادامه می دهند.

در عین حال ،هیچ خبری از بازرسان بانک مرکزی در بازار ارز نیست؛ بازرسانی که پیش از این معاون نظارتی بانک مرکزی از حضور پرتعداد آنها و گزارش لحظه ای شان از تخلفات بازار ارز به بانک مرکزی خبرداده بود.

فروشندگان ارز در بازار آزاد خیابان فردوسی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا بازرسان بانک مرکزی یا نیروی انتظامی امروز برخوردی با واسطه گران ارزی داشته اند و از ادامه کار جلوگیری کرده اند یا خیر؟ پاسخ‌هایی منفی ارائه کردند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی پیش از این به خبرنگار مهر گفته است: اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی از نیروی انتظامی درخواست همکاری کنند، نیروی انتظامی آماده هرگونه همکاری است.

دلار آزاد 1690 تومان

امروز هم برخی از صرافی های مجاز قیمتی برای ارزهای معتبر بر روی تابلوهای خود درج نکرده اند و تنها تعداد کمی از آنها نرخ ها را بر روی تابلوها حک کرده اند.

بر اساس نرخهای اعلامی بر روی تابلوی برخی از صرافی ها نرخ خرید دلار 1390 تومان و نرخ فروش 1400 تومان یعنی همان نرخ تعیین شده توسط کانون صرافان است اما فروش دلار توسط آنها با این قیمت انجام نمی شود.

دلالان بازار ارز قیمت فروش دلار آزاد را امروز 1690 تومان و قیمت خرید را 1650 تومان اعلام می کنند، بر این اساس قیمت اعلام شده بر روی تابلوی صرافی ها با قیمت آزاد حدود 300 تومان اختلاف دارد.

همچنین نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بر روی تابلوی صرافی ها و سکه فروشی های میدان فردوسی در روز جاری 658 هزار تومان، طرح جدید 669 هزار تومان، نیم سکه 333 هزار تومان تا 335 هزار تومان، ربع سکه بین 171 هزار تومان تا 176 هزار تومان و سکه گرمی حدود 82 هزار تومان درج شده است.