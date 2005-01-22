راهكارهاي اصلاح شيوه برگزاري كنكور و پذيرش دانشجو بررسي شد

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه مهر، در اين جلسه كه سرپرست دفتر رياست و رئيس روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور، سرپرست دفتر بررسي هاي فني و آماري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سرپرست موسسه پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش و مجريان طرح در دفتر مطالعات فرهنگي مركز شركت داشتند، پيرامون اقدامات و طرح هايي كه تا كنون براي اصلاح شيوه برگزاري كنكور تهيه شده است، بحث و بررسي شد.

در اين جلسه مجري طرح با اشاره به تلاش مركز پژوهش ها براي ارائه يك طرح جامع و كامل براي اصلاح نحوه برگزاري كنكور گفت: هدف اين است كه با ارائه يك طرح جامع، نظر همه نهادهاي اجرايي و مسئول در اين زمينه جلب و از اين طريق خدمت و رضايتي نيز نصيب جامعه و بالاخص افرادي كه در كنكور شركت مي كنند و خانواده هاي آنها شود.

وي از كنكور به عنوان يكي از مهم ترين دغدغه هاي خانواده ها نام برد و گفت: بدين منظور تمامي تحقيقات و پژوهش هايي كه در اين زمينه صورت گرفته و يا طرح هايي كه توسط دولت و نهادها تهيه شده اند، به طور دقيق مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

سرپرست دفتر بررسي هاي فني و آماري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز كه در اين جلسه شركت كرده بود، با اشاره به طرحي كه دولت در اين زمينه تهيه كرده و به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است گفت: اين طرح طي 6 ماه فعاليت كارشناسي تهيه شده است و ما خوشحال مي شويم كه ايرادات و اشكالات آن توسط مركز پژوهش ها گرفته شود.

وي افزود: ما مشتاقانه آماده ايم كه در صورت فراهم شدن زمينه لازم اساسا برگزاري كنكور را كنار بگذاريم و شيوه هاي ديگر را براي پذيرش دانشجو مدنظر قرار دهيم.

سرپرست موسسه پژوهشي و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش نيز در سخنان خود با بيان اين مطلب كه وزارت خانه متبوع وي در مورد طرح تهيه شده توسط دولت براي اصلاح نحوه برگزاري كنكور حرف دارد و نقدهايي بر آن وارد مي كند، گفت: غول كنكور در حال حاضر تمامي برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش براي انتقال دانش و علم را در مرحله عمل با مشكل مواجه كرده است.

سرپرست دفتر رياست و رئيس روابط عمومي سازمان سنجش نيز تاكيد كرد كه مركز پژوهش ها براي جمع آوري اطلاعات پيرامون اين طرح بهتر است به كارشناسان و صاحب نظران خارج از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش نيز مراجعه كند.