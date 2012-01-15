مراسم "زیارت از راه دور" پیامبر اکرم در تربت حیدریه برگزار می شود

حجت الاسلام محمد رضارحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به‌‌ مناسبت رحلت پیامبر اسلام (ص)، مراسم زیارت از راه دور آن حضرت رسول اکرم (ص)، در مسجد جامع این شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام رحمانی تأکید کرد: این مراسم معنوی نیز در مراکز شهرهای دولت آباد، رشتخوار و بخش کدکن، رباط سنگ و 30 روستای دارای روحانی مستقر وهجرت برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه اظهارکرد: در آستانه رحلت پیامبر مکرم اسلام و شهادت حضرت امام رضا(ع ) بیش از هفتاد هیئت مذهبی شهرستان تربت حیدریه به مشهد اعزام می شوند.

حجت الاسلامرحمانی گفت: هیئات مذهبی این شهرستان به منظور عرض ارادت به ساحت علی بن موسی الرضا(ع) به صورت کاروان و دستجات سینه زنی و عزاداری به مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی افزود: این هیئات در روز اربعین و ایام رحلت جانسوز پیامبر (ص) و شهادت حضرت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) به صورت دستجات سینه زنی و زنجیر زنی همراه با مدیحه سرایی و نوحه خوانی در خیابان های حومه حرم مطهر حضرت امامرضا(ع) به سوگواری و عزاداری می پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از بازدید مساجد بین راهی این شهرستان به منظور بررسی وضعیت امکانات و رفع مشکلات از مساجد بین راهی خبر داد و افزود: در ایام اربعین حسینی و رحلت رسول مکرم اسلام و حضرت امام رضا(ع) که کاروان های زیارتی به مشهد اعزام می شوند باید از تمام ظرفیت ها و امکانات برای رفاه حال زائرین بهره گیری شود.

رحمانی گفت: هیئات مذهبی این شهرستان آماده برگزاری برنامه‌های دهه آخر ماه صفر هستند و تبلیغات اسلامی این شهرستان بر فعالیت‌های این هیئات نظارت کامل دارد.