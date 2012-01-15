۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

رحمانی در گفتگو با مهر:

مراسم "زیارت از راه دور" پیامبر اکرم در تربت حیدریه برگزار می شود

تربت حیدریه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از برگزاری مراسم "زیارت از راه دور" حضرت رسول اکرم (ص) در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد رضارحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به‌‌ مناسبت رحلت پیامبر اسلام (ص)، مراسم زیارت از راه دور آن حضرت رسول اکرم (ص)، در مسجد جامع این شهرستان برگزار می شود.

حجت الاسلام رحمانی تأکید کرد: این مراسم معنوی نیز در مراکز شهرهای دولت آباد، رشتخوار و بخش کدکن، رباط سنگ و 30 روستای دارای روحانی مستقر وهجرت برگزار می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه اظهارکرد: در آستانه رحلت پیامبر مکرم اسلام و شهادت حضرت امام رضا(ع ) بیش از هفتاد هیئت مذهبی شهرستان تربت حیدریه به مشهد اعزام می شوند.

حجت الاسلامرحمانی گفت: هیئات مذهبی این شهرستان به منظور عرض ارادت به ساحت علی بن موسی الرضا(ع) به صورت کاروان و دستجات سینه زنی و عزاداری به مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی افزود: این هیئات در روز اربعین و ایام رحلت جانسوز پیامبر (ص) و شهادت حضرت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) به صورت دستجات سینه زنی و زنجیر زنی همراه با مدیحه سرایی و نوحه خوانی در خیابان های حومه حرم مطهر حضرت امامرضا(ع) به سوگواری و عزاداری می پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از بازدید مساجد بین راهی این شهرستان به منظور بررسی وضعیت امکانات و رفع مشکلات از مساجد بین راهی خبر داد و افزود: در ایام اربعین حسینی و رحلت رسول مکرم اسلام و حضرت امام رضا(ع) که کاروان های زیارتی به مشهد اعزام می شوند باید از تمام ظرفیت ها و امکانات برای رفاه حال زائرین بهره گیری شود.

رحمانی گفت: هیئات مذهبی این شهرستان آماده برگزاری برنامه‌های دهه آخر ماه صفر هستند و تبلیغات اسلامی این شهرستان بر فعالیت‌های این هیئات نظارت کامل دارد.

کد مطلب 1509684

