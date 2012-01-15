ترور دانشمندان ایرانی باعث بی آبرویی آژانس اتمی است

میراحمد رضا حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترور شهید احمدی روشن اظهار کرد: بی شک همانگونه که برای جهانیان مشخص شده ترور دانشمندان هسته ای ایران ناشی از این است که بازرسان آژانس هسته ای که باید در هر شرایطی اطلاعات محرومانه اعضا را لو ندهند نهایت همکاری را با سازمان جاسوسی غرب و در راس آنها رژیم اشغالکرد قدس و آمریکا داشته اند و این آژانس باید پاسخگوی خونهای ریخته شده دانشمندان این مملکت باشد.

وی افزود: با این کار آبروی آژانس بین المللی انرژی هسته ای در دنیا رفته است زیرا همانگونه که سال ای سال است ایران فریاد می زند که آژانس دست نشانده قدرتهای بزرگ دنیاست این مسئله برای کل دنیا به اثبات رسید.



حاجتی به اظهارات رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل اشاره کرد و گفت: وی در سخنان خود بیان کرده بود که ما راهی جز تهدید و ترور برای مقابله با پیشرفت روز افزون ایران نداریم و طبیعتا ما با تجربه ای که از انقلاب اسلامی ایران داریم می دانیم که باز هم مردم و دانشمندان ایرانی ترسی در دل خود جای نخواهند داد، اما ما چاره ای جز این نداریم.



استاد حوزه های علمیه استان خوزستان تاکید کرد: چیزی که به صورت میدانی برای ما محسوس است دخیل بودن مدعیان حقوق بشر و مدعیان نظم نوین جهانی در ترور شهدای نخبه ایران است، اما آنها بدانند که اینگونه اقدام های وحشیانه نه تنها در رشد پر سرعت دانشمندان نظام اسلامی تاثیری نخواهد داشت بلکه روحیه جهادی و علمی آنان را بیش از پیش و در یک واکنشی بر مبنای شور و شعور حسینی تقویت خواهد کرد و این مسئله چیزی است که دشمنان به آن رسیده و تنها با اقدام خود تیری در تاریکی رها کرده اند.



وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «آیا این گونه اقدامهای تروریستی سبب تضعیف روحیه دانشمندان جوان ما نخواهد شد؟» تاکید کرد: بررسیهای انجام شده پس از اولین ترور دانشمند هسته ای ایران در سال 1388 حاکی از این بود که نه تنها روحیه دانشمندان جوان ما تضعیف نشد بلکه سبب شد تا با احساسی جدی تر و با درک میدان نبرد با دشمنان به صورت جدی راه همکاران خود را ادامه داده و بیش از گذشته به مجد و عزت ایران کمک کنند تا در آینده ای نه چندان دور شاهد کشف اکتشافات بزرگ علمی از سوی آنان باشیم.



امام جمعه موقت اهواز تصریح کرد: مردم ایران باید در تحلیلهای خود این مسوله را مد نظر داشته باشند که انجام هرگونه ترور از سوی دشمنان و معاندان نظام اسلامی نشانه ناکامی و ضعف بوده، نه قدرت استراتژیکی و اطلاعاتی آنها و این تروری که چهارشنبه صبح انجام شد تنها از روی استیصال، ناچاری و ترس روز افزون جبهه استکبار صورت گرفته است.