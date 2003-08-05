فروش تراكم در تهران قطعا متوقف مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مهدي چمران امروز د ر جلسه علني شوراي شهر تهران افزود : فروش تراكم در تهران ابتدا اشتباه بود و آثار زيانبار آن د ر شيوه زندگي مردم تهران از هم اكنون آشكار است و د ر صورت ادامه يافتن آن به شيوه كنوني قطعا با مشكلات بيشتري در زمينه تامين خدمات شهري مردم ، ترافيك ، آلودگي هوا و آسيبهاي اجتماعي ناشي از آن رو به رو مي شويم .

وي گفت : با وجود آنكه محدود شدن فروش تراكم در تهران، شهرداري تهران را با مشكلات زيادي د ر زمينه تامين بودجه و كسب درآمد مواجه مي كند اما به هيچوجه حاضر نيستيم دوباره به وضع سابق برگرديم و از طريق فروش مازاد تراكم براي شهرداري كسب درآمد كنيم حتي اگراعتبار شهرداري به صفر برسد.

وي ادامه داد : همه مجموعه شهرداري و شوراي شهر با فروش مازاد تراكم در تهران به علت تبعات منفي آن مخالفند اما بايد توجه داشت كه در سالهاي گذشته بيش از 70 در صد درآمد شهرداري از محل فروش مازاد تراكم به دست مي آمد و براساس همين در آمد سرشار، پروژهاي عمراني زيادي در اين شهر فعال شد كه بسياري از آنها به شكل نيمه تمام رها شده است .

چمران ادامه داد: مطابق برنامه تعيين شده قرار بود در چهار ماه اول امسال 5/ 1 ميليون متر مربع تراكم در شهر تهران فروخته شود د ر حالي كه به علت محدود شدن فروش تراكم در تهران از ابتداي امسال تاكنون تنها 42 هزار متر مربع تراكم فروخته شده است .

وي گفت : اگر چه مصوبه جديد شوراي عالي شهرسازي و معمار ي از قوانين گذشته بهتر است اما توقف ناگهاني فروش تراكم نيز تبعات منفي زيادي دارد و بايد توقف فروش تراكم به صورت تدريجي انجام شود تا ضمن كاهش تبعات منفي آن د ر افزايش قيمت مسكن منابع جديد در آمدي براي شهرداري تهران تعيين شود.

وي همچنين با اشاره به طرح نوبتي شدن تردد خودرو ها د رتهران گفت: طرح نوبتي شدن تردد خوروها د ر روزهاي زوج وفرد د ر تهران به طور آزمايشي د ر تابستان امسال اجرا مي شود و در حين اجراي اين طرح از مردم در مورد آن نظر خواهي مي شود و با توجه به نظرهاي مردم د ر مورد ادامه اين طرح تصميم گيري مي شود.

وي ادامه داد : براي كاهش مشكلات ناشي از ترافيك د ر تهران طرح جامع ترافيك در حال بررسي است كه به زودي براي تصويب د ر صحن علني شوراي شهر مطرح مي شود و بر اساس آن برنامه هاي متنوعي مانند ساخت قطار سبك شهري ، تجهيز و گسترش ناوگان اتوبوسراني شهر تهران ، افزايش خطوط د رتهران ، براي كاهش بار ترافيكي تهران اجرا مي شود.