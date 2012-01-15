نرم افزار بخشهای همودیالیز اداره بیماران خاص راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره امور بیماریهای خاص در این زمینه گفت: نرم افزار بخشهای همودیالیز اداره بیماران خاص هم راستا با دولت الکترونیک و در راستای تسهیل ارسال و دریافت اطلاعات بین بخشهای بیماران خاص، دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع از طریق پورتال وزارت بهداشت راه اندازی شد.
جلال جهانبخش نقده افزود: این نرمافزار با کمک و هم فکری پرستاران بخشهای دیالیز و با هدف نگهداری و تحلیل بهتر اطلاعات و آمار و سادهتر کردن ارسال اطلاعات به پورتال وزارت بهداشت طراحی شده است.
وی بیان داشت: در این نرم افزار با توجه به تعداد زیاد بیماران همودیالیز و سیکلهای متعدد دیالیز بیماران، امکان تکمیل همزمان فرمها در زمان دیالیز وجود داشته و پرستاران این بخشها میتوانند به سادگی از صفحات نرم افزار استفاده کنند.
سرپرست اداره امور بیماریهای خاص اظهار داشت: پس از بررسیها و آزمایشات اولیه نرم افزار در اداره امور بیماریهای خاص توسط کارشناسان، این نرم افزار در بخشهای همودیالیز مورد استفاده قرار گرفت.
نرم افزار بخشهای همودیالیز به صورت Onlineو Offlineقابل اجرا بوده و نیاز به اطلاعات خاصی برای تکمیل آن نیست و با حذف فرمهای آماری، آخرین اطلاعات از نرم افزار قابل استخراج است.
