به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تخصصی خدمات مشاورهای و آموزشی"آستان مهر" در این تور زیارتی با ارائه برنامههای متنوع شامل بازدید از موزه مرکزی آستان قدس رضوی، برگزاری جلسه آموزشی در حوزه مهارتهای ارتباطی زوجین و همچنین پذیرایی در مهمانسرای حرم رضوی هر هفته میزبان 50 زوج جوان است.
شرکتکنندگان در هر یک از این تورهای زیارتی در همایش آموزش مهارتهای ارتباطی زوجین با حضور استادان مجرب کشوری و استانی حضور یافته و با اندیشههای اسلامی و رضوی در خصوص مهارتهای زندگی سالم آشنا میشوند.
در نشست این هفته مهارتهای ارتباطی زوجین، مسائل ارتباطی زوجین با موضوعات تفاوتهای زن و مرد و چگونگی حل تعارضات میان زوجین پرداخته می شود.
همچنین کارگاههای آموزشی تکمیلی ویژه زوجین در مرکز آستان مهر با ارائه محصولات مرتبط و سایر خدمات مشاورهای و آموزشی زوجین جوان را در مسیر تشکیل خانوادهای اسلامی یاری میکند.
این تورهای زیارتی به همت مرکز تخصصی خدمات مشاورهای و آموزشی آستان مهر از ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و تا نیمه فروردین سال 1391 میزبان 5 هزار زوج جوان خواهد بود.
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