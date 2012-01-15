کارهای مثبت فدراسیون ایران مایه دلگرمی است/ توسعه موفقیت آمیزی داشتید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

«مایلم از این فرصت استفاده کنم و به خاطر دریافت گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال در سال 2011 از فدراسیون فوتبال ایران تشکر کنم. من گزارش سالانه 2011 فدراسیون شما را مطالعه کردم. اینکه فدراسیون فوتبال ایران کارهای مثبت زیادی انجام داده است باعث دلگرمی است خصوصا، کار عالی شما در توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در داخل و خارج زمین بازی موفقیت آمیز بوده است.