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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

نامه کمیته توسعه فیفابه ایران؛

کارهای مثبت فدراسیون ایران مایه دلگرمی است/ توسعه موفقیت آمیزی داشتید

کارهای مثبت فدراسیون ایران مایه دلگرمی است/ توسعه موفقیت آمیزی داشتید

سیریل لویسل رئیس کمیته توسعه فدراسیون های عضو فیفا در نامه ای به مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال از ارسال گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال در سال 2011 تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

«مایلم از این فرصت استفاده کنم و به خاطر دریافت گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال در سال 2011 از فدراسیون فوتبال ایران تشکر کنم. من گزارش سالانه 2011 فدراسیون شما را مطالعه کردم. اینکه  فدراسیون فوتبال ایران کارهای مثبت زیادی انجام داده است باعث دلگرمی است خصوصا، کار عالی شما در توسعه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در داخل و خارج زمین بازی موفقیت آمیز بوده است.
 
امیدوارم فدراسیون فوتبال ایران در سال 2012 هم به بهترین موفقیت‌ها برسد و مشتاقانه در انتظار مطالعه نتیجه گزارش سالیانه شما در پایان سال 2012 هستیم. کمیته توسعه فدراسیون‌های عضو فیفا از فعالیتهای توسعه فوتبال در ایران حمایت می کند.»
کد مطلب 1509725

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