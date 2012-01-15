۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۴

فدعمی خبر داد:

اختصاص سه شعبه اخذ رای برای اقلیتهای مذهبی در اهواز

اهواز - خبرگزاری مهر: فرماندار اهواز از اختصاص سه شعبه اخذ رای ویژه اقلیتهای مذهبی برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز فدعمی اظهار کرد: محلهای تعیین شده برای شعب اخذ رای اقلیتهای مذهبی اهواز مورد تصویب هیئت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان اهواز قرار گرفت.

وی افزود: شعب اخذ رای برای انتخاب نمایندگان اقلیتهای مذهبی در شهرستان اهواز دایر می شود.

فرماندار اهواز تصریح کرد: در این زمینه شهرستان اصفهان حوزه اصلی اقلیتهای ارامنه جنوب و شهرستان تهران حوزه اصلی اقلیتهای زرتشتی و آشوری ـ کلدانی است.

وی عنوان کرد: شهرستان اهواز حوزه فرعی شهرستانهای یاد شده در انتخاب نماینده اقلیتهای مذهبی ارامنه، زرتشتی و آشوری ـ کلدانی است و سه شعبه اخذ رای مجزا برای اقلیتهای مذکور در شهرستان اهواز پیش بینی شده است.
 
کد مطلب 1509750

