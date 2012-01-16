شناسایی پنج هزار معلول روستایی در استان تهران

محسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، کمک هزینه نگهداری معلولان در مراکز شبانه روزی و مراکز روزانه آموزشی، پرداخت شهریه دانشجویان، پرداخت حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی و... از جمله خدمات توانبخشی است که به مددجویان ارائه می شود.

وی از شناسایی معلولان در روستاها خبر داد و گفت: هم اکنون درحال انجام اقدامات مددکاری این افراد هستیم و پس از طی شدن مراحل مختلف به این افراد یارانه پرداخت خواهیم کرد.

معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران در مورد یارانه مراکز شبانه روزی تاکید کرد: در حال حاضر شهریه نگهداری معلولان در مراکز خصوصی ماهیانه 400 هزار تومان است به همین دلیل سازمان بهزیستی یارانه ای حدود 170 تا 200 در ازای نگهداری هر فرد به مراکز پرداخت می کند.

به گفته وی، یارانه مراکز نگهداری معلولان نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

وی در مورد پرداخت حق پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی نیز گفت: براساس آمارهای موجود در 6 ماهه اول امسال هزینه حق پرستاری 800 معلول ضایعه نخاعی از سوی سازمان بهزیستی پرداخت شده است.