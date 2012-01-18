تولید داروی قلب از یک گل/ اکسیر جوانی افسانه های چینی دارو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه های چینی بارها از فواید گل سفیدی با عنوان "تیان شان ژو لیان" سخن گفته اند.

برپایه افسانه ها، این گل سفید که در کوهستانهای برفی چین می روید همانند یک اکسیر پرقدرت می تواند زمان مرگ ناشی از افزایش سن را به تاخیر بیندازد.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاههای هنگ کنگ و شانگهای در تلاشند تا از این گل خاردار و چین دار که در اندازه یک آواکادو است داروی جدیدی را برای درمان تپش نامنظم قلب یا انقباض نامنظم رشته های عضلانی شریانی بسازند. این بیماری می تواند خطر بروز سکته مغزی را افزایش دهد.

این پژوهشگران به منظور دستیابی به داروهای جدیدتر و بهتر در درمان این بیماری با بررسی دوباره طب سنتی چینی، ریشه ها و علفهایی را که به مدت هزاران سال به عنوان گیاهان دارویی استفاده می شدند مورد آزمایش قرار دادند تا بتوانند اجزای ترکیبی فعال در این گیاهان را که قادرند در ساخت داروهای جدید کاربرد داشته باشند پیدا کنند.

اما برخلاف عطاریهایی که گیاهان دارویی طب چینی را به صورت پودرها و کپسولهای دست ساز عرضه می کنند، این دانشمندان در تلاشند تا این دارو را از طریق آزمایشات بالینی معتبر ارزیابی کنند و در سطح جهانی به تائید برسانند.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "این گل به مدت هزاران سال در ژینیانگ، تبت و هند برای درمان طیف وسیعی از بیماریها و در طب چینی برای درمان تپش بی نظم قلب استفاده می شد. ما به مدت 8 سال بر روی این پروژه کار کردیم. هدف ما بازگرداندن ریتم نامنظم قلب به یک ریتم عادی از طریق دارویی است که عوارض جانبی کمتری داشته باشد."

براساس گزارش رویترز، گل سفید "تیان شان ژو لیان" یا گیاه Herba Saussureae Involucratae در ارتفاع 3 هزار متری از سطح دریا در ارتفاعات تبت رشد می کند.

این دانشمندان توانستند عنصر دارویی اصلی این گیاه که ماده ای به نام "آکاستین" است را از این گل استخراج و همچنین آن را به صورت سنتزی در آزمایشگاه تولید کنند.

سپس با آزمایش این ماده روی سگهای مبتلا به تپش نامنظم قلب به نتایج موفقیت آمیزی دست یافتند.

در افسانه های چینی گل سفید "تیان شان ژو لیان" به عنوان اکسیر جوانی یاد می شد

این گل در کوهستانهای برفی تبت رشد می کند

در طب سنتی چینی، هندی و تبتی از این گیاه به عنوان دارویی که قادر بود بسیاری از بیماریها را درمان کند استفاده می شد

اکنون دانشمندان موفق شده اند عنصر اصلی دارویی این گل را استخراج کنند

این گل می تواند در توسعه دارویی برای درمان تپش نامنظم قلب بسیار موثر باشد

نمونه خشک شده گل سفید "تیان شان ژو لیان"