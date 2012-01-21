خشکسالی بسیاری از روستائیان کرمانشاه را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سرفیروزآباد، دینور، بیستون و دیگر نقاط و بخشهای استان کرمانشاه، بسیاری از محصولات کشاورزی که معمولا در پاییز کشت می شوند، به دلیل دیم بودن و نرسیدن آب کافی به محصول به حالت نیمه خشک در آمده اند.

مشکلات عدم بارش در استان کرمانشاه تنها گریبانگیر روستائیان نشده است و بسیاری از دامداران نیز در تنگنا قرار گرفته اند و برای تهیه علوفه برای دامها و احشامشان، مشکلات بسیاری را پیش روی خود می بینند.

برخی از دامداران کرمانشاهی برای اینکه از خشکسالی احتمالی رها یابند، چوب حراج بر احشام خود زده اند که این باعث سوء استفاده برخی از دلالان بازار دام در استان کرمانشاه شده اند.

این روزها بازار فروش دام در حاشیه شهر کرمانشاه هم به نوعی پر رونق شده است و برخی دلالان احشام و دام روستائیان را به دلیل عدم توانایی در تامین علوفه، با پایین ترین قیمت ممکن می خرند.

تنی چند از روستائیان کرمانشاهی که برای فروش دام های خود به میدان فروش دام شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند، در این باره در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند: برای تهیه علوفه زمستانی و حتی در اوایل فصل بهار با مشکل احتمالی روبرو خواهیم شد، مجبوریم که از همین جا، جلوی زیان خود را بگیریم و دامهایمان را زیر قیمت به دلالان بفروشیم.

یکی دیگر از روستائیان تاکید می کند: چند سالی است که از کمبود بارندگی در استان، زیانهای بسیار دیده ایم و نیاز مبرم به حمایتهای مالی دولت و مسئولان داریم.

براساس این گزارش، در این چند سال به رغم همراهی مسئولان برای کاهش اثرات کاهش بارندگی امادر کل می توان گفت که خشکسالی های اخیر صدمات جبران ناپذیری می تواند بر پیکره کشاورزی و ساختار زندگی دامپروران کرمانشاه وارد کرده است که امید است با شروع بارش برف این روند تا پایان فصل بارندگی ادامه داشته باشد.