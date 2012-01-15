فراهم شدن امکان بیمه اجتماعی 50 هزار زن سرپرست خانوار

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آمارهای بدست آمده از ابتدای سال جاری تاکنون 140 هزار خانوار تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قرار گرفته اند.

به گفته وی، در سال گذشته 39 هزار خانوار و امسال نیز 50 هزار خانوارمشمول بیمه اجتماعی طرحهای اشتغال و خود اشتغالی قرار گرفته اند.

مدیر کل امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و سالمندان کمیته امداد تاکید کرد: اعتبار طرحهای اشتغال در 5 ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

چگینی به بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار و مشمولین طرحهای اشتغال با استفاده از اعتبارات یارانه ها اشاره کرد و گفت: کمیته امداد از طریق تعامل با مسئولین وزارت رفاه سابق و سازمان هدفمندی یارانه ها توانست 515 هزار سهمیه بیمه مددجویان از 625 هزار جامعه هدف دولت در بخشهای حمایتی را اخد نماید.

وی از فراهم کردن امکان بیمه اجتماعی 50 هزار زن سرپرست خانوار خبر داد و گفت: با اصلاح شرط سنی و افزایش آن از 45 سال به 50 سال ، امکان بیمه 50 هزار زن سرپرست خانوار فراهم شده است.