استعدادیابی ورزش بسکتبال در فرخشهر آغاز شد

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان امتحانات دانش آموزان در نیمسال اول، افزود: این استعداد یابی در مدارس فرخشهر با هدف شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد برای رشته بسکتبال انجام می شود.

وی با اشاره به پارامترهای فیزیکی در شناسایی افراد، تصریح کرد: بلند بودن قد، بلند بودن دستها و کشیده بودن آنها، بلند بودن قد پدر و مادر، چابکی و .... از پارامترهایی است که نشان دهنده موفقیت فرد دررشته بسکتبال است.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر افزود: این هیئت تمرینات خود را به صورت جدی برای کسب عنوان برتر در مسابقات بسکتبال استان آغاز کرده است.

فرخشهر سومین شهر بزرگ استان چهار محال و بختیاری است و بیش از 40 هزار نفر جمعیت دارد.