۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۵۴

حسینی:

استعدادیابی ورزش بسکتبال در فرخشهر آغاز شد

فرخشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر از آغاز استعدادیابی دانش آموزان توانمند در رشته ورزشی بسکتبال در این شهر خبر داد.

سید سجاد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان امتحانات دانش آموزان در نیمسال اول، افزود: این استعداد یابی در مدارس فرخشهر با هدف شناسایی نوجوانان و جوانان مستعد برای رشته بسکتبال انجام می شود.

وی با اشاره به پارامترهای فیزیکی در شناسایی افراد، تصریح کرد: بلند بودن قد، بلند بودن دستها و کشیده بودن آنها،  بلند بودن قد پدر و مادر، چابکی و .... از پارامترهایی است که نشان دهنده موفقیت فرد دررشته بسکتبال است.

رئیس هیئت بسکتبال فرخشهر افزود: این هیئت تمرینات خود را به صورت جدی برای کسب عنوان برتر در مسابقات بسکتبال استان آغاز کرده است. 

فرخشهر سومین شهر بزرگ استان چهار محال و بختیاری است و بیش از 40 هزار نفر جمعیت دارد.

