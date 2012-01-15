آذربایجان غربی میزبان مسابقات بین المللی بسکتبال بانوان/ اعلام آمادگی 5 تیم خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مسابقات ۱۱ بهمن ماه سالجاری به مدت 5 روز در ارومیه برگزار می شود، افزود: از تیمهای اوکراین، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، عراق، ارمنستان و ترکیه جهت حضور در این رقابتها دعوت شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون تیمهای عراق، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه برای حضور در مسابقات چند جانبه بسکتبال بانوان اعلام آمادگی کرده‌ اند، گفت: در این مسابقات ضمن حضور تیم بسکتبال ارومیه، دو تیم ملی در رده سنی جوانان و بزرگسالان توسط فدراسیون بسکتبال حضور می یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار داشت: این مسابقات فرصت مناسبی برای کسب تجربه و ارتقای سطح فنی بانوان بسکتبالیست آذربایجان غربی و تیم ملی بوده بطوریکه تیم ملی بسکتبال بانوان ایران به دلیل داشتن پوشش اسلامی نمی‌توانست در مسابقات رسمی بین‌المللی شرکت کند.

ملا احمدی ادامه داد: میزبانی این مسابقات بین یکی از این دو شهرستان ارومیه و مهاباد در حال بررسی است.