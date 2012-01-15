۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

آذربایجان غربی میزبان مسابقات بین المللی بسکتبال بانوان/ اعلام آمادگی 5 تیم خارجی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی از برگزاری مسابقات بین المللی بسکتبال بانوان به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملااحمدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این مسابقات ۱۱ بهمن ماه سالجاری به مدت 5 روز در ارومیه برگزار می شود، افزود: از تیمهای اوکراین، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، گرجستان، عراق، ارمنستان و ترکیه جهت حضور در این رقابتها دعوت شده است.

وی با بیان اینکه تا کنون تیمهای عراق، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و ترکیه برای حضور در مسابقات چند جانبه بسکتبال بانوان اعلام آمادگی کرده‌ اند، گفت: در این مسابقات ضمن حضور تیم بسکتبال ارومیه، دو تیم ملی در رده سنی جوانان و بزرگسالان توسط فدراسیون بسکتبال حضور می یابد.

مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی اظهار داشت: این مسابقات فرصت مناسبی برای کسب تجربه و ارتقای سطح فنی بانوان بسکتبالیست آذربایجان غربی و تیم ملی بوده بطوریکه تیم ملی بسکتبال بانوان ایران به دلیل داشتن پوشش اسلامی نمی‌توانست در مسابقات رسمی بین‌المللی شرکت کند.

ملا احمدی ادامه داد: میزبانی این مسابقات بین یکی از این دو شهرستان ارومیه و مهاباد در حال بررسی است.

