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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۷

پرویزی مقدم تاکید کرد:

مردم البرز مهمترین عامل حفاظت از انفال در این استان هستند

مردم البرز مهمترین عامل حفاظت از انفال در این استان هستند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: مردم البرز مهمترین عامل حفاظت از انفال در این استان هستند و این امر اهمیت فراوانی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پرویزی مقدم با بیان این مطلب افزود: لازم است به نقش مردم و اهمیت این نقش در حفاظت از انفال توجه کافی داشته باشیم و این امر را به بهترین نحو مد نظر قرار دهیم.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در ادامه به اهمیت فرهنگ سازی و گسترش همکاری و مشارکت مردمی در پاسداشت از انفال اشاره کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

وی ادامه داد: مردم مهمترین عامل حفظ طبیعت هستند و در استان البرز به جز عده ای معدود از طمع ورزان و زیاده خواهان، سایر اقشار جامعه از تاثیر و نقش حیاتی منابع طبیعی از جمله جنگلها و مراتع در سلامت جامعه آگاه هستند.

این مسئول گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی در برخورد با متجاوزان به انفال وعوامل تخریب جنگلها ومراتع توانسته است به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب استان یکی از نشانه های توفیق این یگان در راستای انجام وظایف محوله است.

پرویزی مقدم گفت: کاهش تصرفات جدید عرصه های ملی و دولتی از دیگر نشانه های توفیق یگان حفاظت منابع طبیعی در راستای انجام وظایف محوله محسوب می شود.

کد مطلب 1509822

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