مردم البرز مهمترین عامل حفاظت از انفال در این استان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی پرویزی مقدم با بیان این مطلب افزود: لازم است به نقش مردم و اهمیت این نقش در حفاظت از انفال توجه کافی داشته باشیم و این امر را به بهترین نحو مد نظر قرار دهیم.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در ادامه به اهمیت فرهنگ سازی و گسترش همکاری و مشارکت مردمی در پاسداشت از انفال اشاره کرد و این امر را بسیار مهم دانست.

وی ادامه داد: مردم مهمترین عامل حفظ طبیعت هستند و در استان البرز به جز عده ای معدود از طمع ورزان و زیاده خواهان، سایر اقشار جامعه از تاثیر و نقش حیاتی منابع طبیعی از جمله جنگلها و مراتع در سلامت جامعه آگاه هستند.

این مسئول گفت: یگان حفاظت منابع طبیعی در برخورد با متجاوزان به انفال وعوامل تخریب جنگلها ومراتع توانسته است به موفقیتهای چشمگیری دست یابد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز افزود: کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب استان یکی از نشانه های توفیق این یگان در راستای انجام وظایف محوله است.



پرویزی مقدم گفت: کاهش تصرفات جدید عرصه های ملی و دولتی از دیگر نشانه های توفیق یگان حفاظت منابع طبیعی در راستای انجام وظایف محوله محسوب می شود.