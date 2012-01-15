جزئیات پرونده آدم ربایی شیراز تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان ظهر یکشنبه در نشستی خبری پیرامون پرونده این آدم ربایی گفت:‌ در تاریخ هیجدهم آبان ماه سال جاری گزارشی مبنی بر وقوع ربودن یک پسربچه هشت ساله به پلیس آگاهی ارسال شد و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات پیرامون این آدم ربایی ماموران خود را در برابر یک پرونده پیچیده دیدند که آدم ربا فردی حرفه ای است از این رو به خانواده پسربچه آموزشهای لازم داده شد.

فرمانده انتظامی استان فارس افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی فاش شد که این آدم ربا از نقاط مختلف شهر شیراز و حتی از اصفهان، تهران، اراک و کرج با خانواده گروگان تماس گرفته و درخواست 30میلیون تومان وجه نقد می کند.

وی گفت: با جمع آوری دلایل و مدارک نقاط آلوده شهر شیراز تحت کنترل پلیس قرار گرفت و با مشخص شدن اینکه یک نفر در این پرونده نقش دارد ماموران تمامی محلهای احتمالی محل تردد وی را تحت کنترل درآورده و بالاخره وی را درحالیکه با یک موتورسیکلت در حال تردد بود شناسایی و دستگیر کردند.

سردار سجادیان با بیان اینکه از متهم یک قبضه اسلحه غیرمجاز کشف شده، اظهار داشت: در بازجوییهای اولیه وی به ربودن پسربچه هشت ساله اعتراف کرد و پس از اعلام آدرسی که کودک را در آن زندانی کرده بود ماموران بلافاصله در آنجا حاضر شده و کودک بی گناه را درحالیکه دست و پایش بسته و درون یک جعبه بود نجات داده و به خانواده اش تحویل دادند.

وی ادامه داد: در پرونده این آدم ربا قتل یک کودک 11 ساله با انگیزه اخاذی، قتل دو مرد با انگیزه سرقت خودروهایشان برای آدم ربایی ثبت شده بود.

این فرد امروز یکشنبه در ملاء عام در شیراز اعدام شد.