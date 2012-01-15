"سقراط" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سقراط فیلسوف بزرگ یونانی اهل آتن و از تأثیرگذارترین افراد بر فلسفه اسلامی و فلسفه غرب بود.

پیش از سقراط، فیلسوفان به طور کلی برون‌نگرا بودند و تلاش می‌کردند پدیده‌های جهان را توضیح دهند، فلسفه با سقراط در مسیر تازه ای قرار گرفت و بر همین اساس فلسفه به قبل و بعد از او تقسیم می‌شود.



انقلاب سقراط، وارد کردن اخلاق در فلسفه، اخلاق را در کانون توجه فلسفه قراردادن و تأکید ورزیدن بر فن جدل و استدلال نظری است.

این کتاب با عنوان "سقراط" اثر جورج رودبش از سوی انتشارات جان ویلی اند سانز منتشر شد.