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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

"سقراط" منتشر شد

"سقراط" منتشر شد

آرای سقراط در قالب کتابی با عنوان "سقراط" توسط جورج رودبش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سقراط فیلسوف بزرگ یونانی اهل آتن و از تأثیرگذارترین افراد بر فلسفه اسلامی و فلسفه غرب بود.

پیش از سقراط، فیلسوفان به طور کلی برون‌نگرا بودند و تلاش می‌کردند پدیده‌های جهان را توضیح دهند، فلسفه با سقراط در مسیر تازه ای قرار گرفت و بر همین اساس فلسفه به قبل و بعد از او تقسیم می‌شود.

انقلاب سقراط، وارد کردن اخلاق در فلسفه، اخلاق را در کانون توجه فلسفه قراردادن و تأکید ورزیدن بر فن جدل و استدلال نظری است.
 
این کتاب با عنوان "سقراط" اثر جورج رودبش از سوی انتشارات جان ویلی اند سانز منتشر شد.
کد مطلب 1509835

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