به گزارش خبرگزاری مهر، علی النعیمی وزیر نفت عربستان در گفتگو با روزنامه الاقتصادیه ربط دادن آمادگی کشورش برای افزایش تولید نفت به موضوع تحریم بین المللی ایران را تکذیب کرد.



النعیمی گفت : ما هرگز نگفته ایم که عربستان برای جبران میزان تولید نفت در صورت تحریم ایران تلاش می کند، بلکه گفته ایم برای تولید نفت در صورت افزایش تقاضای مشتریان نفتی آماده ایم، چرا که ما توان مازاد تولید را داریم که می توانیم در هر شرایطی، افزایش تقاضای جهانی را برآورده کنیم.



وزیر نفت عربستان اظهار داشت : توان تولید نفت عربستان افزایش یافته است، ما بارها گفته ایم که توان تولید نفت عربستان به 12 میلیون و پانصد هزار بشکه در روز می رسد و ما می توانیم سطح تولید کنونی و افزایش آن را در صورت نیاز حفظ کنیم.



از سوی دیگر خالد الفالح رئیس شرکت آرامکو در اظهاراتی مشابه گفت این شرکت توان پالایشی(تصفیه) خود را به هشت میلیون بشکه در سال 2020 میلادی خواهد رساند و بخش اعظم صادرات عربستان را مواد پالایشی و محصولات پتروشیمی تشکیل خواهد داد.



در حال حاضر سهمیه تولید نفت عربستان در بازار جهانی، بین 9 میلیون تا 9 میلیون و پانصد هزار بشکه در روز است.



خاطر نشان می شود برخی رژیمهای عربی از جمله قطر، امارات و عربستان در همسویی با فشارها و تحریمهای ظالمانه و خصمانه غربی ها علیه جمهوری اسلامی ایران به سبب پافشاری بر حقوق مشروع هسته ای خود به آمریکا و دیگر کشورهای غربی و متحدان آسیایی آنها قول داده اند تمام نیازهای نفتی آنها را در صورت تحریم ایران تامین خواهند کرد.