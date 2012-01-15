پایان واکاری درختان خیابان ولی عصر (عج) تا اسفندماه

به گزارش خبر گزاری مهر، علی محمد مختاری با اشاره به نقش سازمان پارک ها و فضای سبز درکاهش آلودگی هوا گفت: آلودگی هوا اثر مستقیم بر فضای سبز دارد و طی چند سال اخیر شهرداری تهران با کاهش و کنترل آلاینده ها نقشی موثر در کاهش آلودگی هوا داشته و با رویکرد تخصصی اقدام به توسعه فضای سبز و احداث بوستان کرده است.

وی ادامه داد : همچنین شهرداری برای کاهش وارونگی و ایستادگی هوا به اجرای طرح عمودی فضای سبز پرداخته که به شکل پایلوت این اقدام بر 100 بام ساختمان های شهر صورت گرفته و در این مورد ستادی نیز تشکیل شده تا با مشارکت شهروندان این اقدام به شکل مناسب توسعه یابد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران با بیان این که اقلیم شهر تهران اقلیم خشک و نیمه خشک است و مطلوب است گونه های مقاوم در شهر کاشته شود تا در مقابل آلودگی هوا و به طور کل وضعیت آب و هوای تهران مقاوم تر باشند به کاشت درخت توت که از مقاومت خوبی برخوردار است اشاره کرد و گفت : یکی از اقداماتی که هم اکنون در حال اجرا است ، ساماندهی خیابان ولی عصر است که با گونه چنار و محیط بن بالا تا اسفند ماه این کار بسیار ارزنده به انجام می رسد.

وی در ادامه با اشاره به کاشت چهار هزار اصله درخت چنار در بوستان ولایت در سال جاری عنوان کرد: واکاری درختان خیابان ولی عصر از گونه چنار با محیط بن بالا و کیفیت مطلوب با نظارت مستقیم سازمان پارک ها و فضای سبز در حال اجرا است و حدود سه هزار اصله درخت چنار با محیط بن بالا در خیابان ولی عصر واکاری می شود.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران خاطرنشان کرد: در پروژه احداث اتوبان شیخ فضل الله درختان توت کاکوزا و در اتوبان مدرس درختان زیتون و بلوط که از مقاومت مطلوبی برخوردارند کاشته شده است. همچنین در بزرگراه شهید چمران نیز درخت کاج و توت کاشته ایم.