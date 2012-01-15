به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر پرتوی افزود: ترور مکرر دانشمندان ایرانی توسط صهیونیست‌ها و غرب نشان دهنده این است که ایران از نظر علمی و فناوری به نقطه امیدوار کننده‌ای رسیده است.

وی ادامه داد: دستیابی ایران اسلامی به نقاط بالای علمی موجب شادی دوستان و ناراحتی دشمنان و بد خواهان نظام و انقلاب شده است.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان زنجان با اشاره به اینکه ترور شهید احمدی روشن توسط عوامل رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است، ادامه داد: این امر نشان از خباثت و عمق ددمنشی این رژیم منحوس دارد.

پرتوی با اشاره به اینکه برخی از افراد نیز در داخل کشور تحت تاثیر تبلیغات دروغین غرب قرار گرفته و شعار آزادی عمل انسان‌ها را قبول می‌کنند، ادامه داد: سران غرب و رژیم صهیونیستی هیچ گاه به دنبال آزادی عمل انسان‌ها و حقوق بشر نبوده و همواره در تلاش برای پایمال کردن و نادیده گرفتن آن هستند.

پرتوی ترور دانشمندان ایرانی را نیز نشانه‌ای دال بر بی‌منطقی و پایمال کردن حقوق بشر توسط غرب عنوان کرد و افزود: ترور دانشمندان ایرانی نشانه‌ای از دورویی غرب است، چرا که با وجود شعار‌های بسیار اقدام به پایمال کردن حقوق بشر می‌کنند.

وی اذعان داشت: رسانه‌های غرب به انحصار از یک سو و کاملا به دروغ ادعای آزادی حقوق بشر را در ذهن پرورانده و از سویی دیگر اقدام به ترور دانشمندان و نخبگان ایرانی می‌کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در ادامه با اشاره به برخی از دستاوردهای علمی کشور در چند سال اخیر یادآور شد: در حال حاضر ایران از نظر علمی به مرتبه‌ای رسیده که دشمن با ترور دانشمندان نیز نمی‌تواند، جلوی پیشرفت و ارتقای آن را بگیرد.

وی با اشاره به اینکه ترور دانشمندان موجب متوقف شدن مسیر رو به پیشرفت علم در ایران نمی‌شود، ادامه داد: به برکت خون شهدا و دانشمندان این مسیر شکوفاتر و نیرومند تر از قبل شده و جوانان کشورمان به راه پر امید و روشن خود ادامه خواهند داد.

رئیس سازمان بسیج اساتید استان زنجان همچنین با اشاره به الگوگیری از خون شهدا اضافه کرد: دانشجویان با الگوبرداری از سیره عملی شهدا می‌توانند، به جایگاه‌های رفیع علمی دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: خون شهدا همیشه برای جامعه دانشگاهی پر برکت بوده و موجب خواری و شکست دشمنان شده است.