انتقاد کواکبیان از عدم اجرای طرح حفاظت از نخبگان هسته ای

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته ای کشور گفت: طرحی که مسئولان برای حفاظت از نخبگان هسته ای در نظر گرفته بودند در چه مرحله ای قرار دارد، چرا 4 نفر از دانشمندان هسته ای ما باید شهید شوند.

وی افزود: اطلاعاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار تروریست ها قرار می دهد باید مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به در صلاحیت نمایندگان مجلس هشتم برای شرکت در انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: هیئت های اجرایی در رد صلاحیت ها سلیقه ای برخورد کردند، امیدوارم همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده به نص صریح قانون عمل شود تا شاهد انتخاباتی پرشور باشیم.