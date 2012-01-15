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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

کواکبیان:

انتقاد کواکبیان از عدم اجرای طرح حفاظت از نخبگان هسته ای

انتقاد کواکبیان از عدم اجرای طرح حفاظت از نخبگان هسته ای

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم اجرای طرح حفاظت از نخبگان هسته ای کشور از مسئولین اجرایی خواست اطلاعاتی که از طریق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار تروریست ها قرار می گیرد را بررسی کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز یکشنبه در جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت مصطفی احمدی روشن دانشمند هسته ای کشور گفت: طرحی که مسئولان برای حفاظت از نخبگان هسته ای در نظر گرفته بودند در چه مرحله ای قرار دارد، چرا 4 نفر از دانشمندان هسته ای ما باید شهید شوند.

وی افزود: اطلاعاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اختیار تروریست ها قرار می دهد باید مورد بررسی قرار گیرد تا از تکرار چنین اتفاقاتی جلوگیری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به در صلاحیت نمایندگان مجلس هشتم برای شرکت در انتخابات مجلس نهم اظهار داشت: هیئت های اجرایی در رد صلاحیت ها سلیقه ای برخورد کردند، امیدوارم همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده به نص صریح قانون عمل شود تا شاهد انتخاباتی پرشور باشیم.

کد مطلب 1509899

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