شهروندان گیلانی مراقب پیام کوتاه افراد سودجو باشند

سرهنگ ایرج محمد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی افراد سود جو و فرصت طلب از طریق پیام کوتاه و ارسال آن با عناوین شرکتهای معتبر به مشترکان تلفن همراه مبنی بر اینکه در یک قرعه کشی برنده شده اند، اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اظهارداشت: کلاهبرداران از طریق پیامک اطلاعات حساب اینترنتی افراد شامل نام و نام خانوادگی، شماره حساب، رمز اول و دوم را به بهانه واریز وجه به حساب مشترکان اخذ و از این طریق با استفاده از روشهای غیر قانونی از حساب شهروندان سرقت می کنند.

پلیس فتا ضمن هشدار به شهروندان در خصوص عدم اعتماد به تماسهای تلفنی، پیام کوتاه و ایمیل هایی که اطلاعات حساب، رمز اول و دوم کارت و آدرس پستی برای ارسال جایزه یا واریز وجه نقد، تاکید کرد: این نکته همیشه باید مورد توجه باشد که شرکت های معتبر درج اسامی برندگان قرعه کشی ها را از طریق روزنامه های کثیر الانتشار، سایتهای اینترنتی معتبر یا رسانه ملی، اطلاع رسانی می کنند.