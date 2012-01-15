به گزارش خبرگزاری مهر، این کار به سفارش اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 11 انجام می‌شود.

کتاب‌های این بخش توسط داوران به طور جداگانه مورد بررسی و انتخاب قرار می‌گیرد و ناشرانی که علاقه‌مند به شرکت در بخش ویژه این جشنواره هستند، می‌توانند کتب چاپ شده خود از سال 85 به بعد را با موضوعات زیر تا 28 دی‌ماه امسال به دبیرخانه ششمین جشنواره کتاب برتر واقع در محل انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان ارسال کنند.

موضوعات آموزش‌های شهروندی عبارتند از:

1- حوادث و بلایای طبیعی (علل، پیشگیری، مقابله، امداد و نجات) 2- حوادث غیرمترقبه (علل، پیشگیری، مقابله، امداد و نجات) 3- کمک‌های اولیه 4- رعایت نکات ایمنی (ساخت و ساز، رانندگی، استفاده از لوازم گرمایشی و...) 5- طبیعت (حفظ محیط زیست و فضای سبزشهری، درختکاری، گردشگری، نگهداری گیاهان آپارتمانی و...) 6- احترام به قانون (راهنمایی و رانندگی، حقوق شهروندی، حقوق کودکان و...) 7- خانواده (احترام به والدین، رفتار صحیح با فرزندان و تربیت درست ایشان، مسؤولیت پذیری و ...) 8- اجتماع (رفتارهای درست و نادرست شهروندی، احترام به بزرگتر، دوستی، مسؤولیت پذیری و...) 9- تغذیه و سلامت عمومی (استفاده از مواد غذایی سالم، آداب غذا خوردن، سلامت و بهداشت تن و روان، اورژانس و ....) 10- صرفه جویی (درست مصرف کردن) 11- فرهنگ آپارتمان نشینی 12- مضرات استفاده از دخانیات 13- معلولین جسمی و ذهنی (معلولیت محدودیت نیست، رفتار مناسب با معلولان و رعایت حقوق آنها و ....) 14- آلودگی شهری (آلودگی هوا، آلودگی صوتی، پخش زباله، بازیافت و ....) 15- استفاده از حمل و نقل عمومی (اتوبوس، مترو، تاکسی، سرویس مدرسه و ....) 16- تهران شناسی (تاریخ تهران، نقاط دیدنی شهر تهران، معرفی و بازدید موزه ها و ...) و 17- استفاده از مواد دور ریختنی در ساختن کاردستی.

جوایز این بخش توسط اداره کل آموزش‌های شهروندی به منتخبان اهداء خواهد شد و اداره کل مزبور از این کتاب‌ها در مناسبت‌های گوناگون استفاده خواهد کرد.