المپیاد فرش در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نوری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته فرش که با حضور نمایندگان سازمان فنی و حرفه ای، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت گاز و اتحادیه های صنفی ارومیه در محل سالن جلسات سازمان بازرگانی برگزار شد افزود: این المپیاد با هدف تربیت نیروهای متخصص بومی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علمی کاربردی تکاب برگزارمی شود.
وی همچنین از برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف در استان خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره رونق بازار داخلی و معرفی فرش استان است.
رئیس گروه فرش آذربایجان غربی ادامه داد: این جشنواره از 22 بهمن الی 22 اسفند سالجاری در شهرستانهای ارومیه، خوی، بوکان، میاندوآب و مهاباد برگزار می شود.
نوری یادآورشد: در سال جاری 13 دوره آموزش به بافی از محل اعتبارات استانی و 10 دوره از محل اعتبارات ملی جهت حفظ و توسعه کمی و کیفی فرش دستباف استان توسط سازمان بازرگانی برگزار شده است.
رئیس گروه فرش آذربایجان غربی گفت: تا کنون 18 هزار نفر قالیباف به سازمان تامین اجتماعی و 15 هزار و 300 نفر به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده اند که از این تعداد 17 هزار نفر از بیمه قالیبافی و 13 هزار و 300 نفر از گواهی نامه فنی و حرفه ای بهره مند شدند.
نظر شما