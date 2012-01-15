المپیاد فرش در آذربایجان غربی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نوری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته فرش که با حضور نمایندگان سازمان فنی و حرفه ای، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت گاز و اتحادیه های صنفی ارومیه در محل سالن جلسات سازمان بازرگانی برگزار شد افزود: این المپیاد با هدف تربیت نیروهای متخصص بومی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علمی کاربردی تکاب برگزارمی شود.

وی همچنین از برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف در استان خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره رونق بازار داخلی و معرفی فرش استان است.

رئیس گروه فرش آذربایجان غربی ادامه داد: این جشنواره از 22 بهمن الی 22 اسفند سالجاری در شهرستانهای ارومیه، خوی، بوکان، میاندوآب و مهاباد برگزار می شود .

نوری یادآورشد: در سال جاری 13 دوره آموزش به بافی از محل اعتبارات استانی و 10 دوره از محل اعتبارات ملی جهت حفظ و توسعه کمی و کیفی فرش دستباف استان توسط سازمان بازرگانی برگزار شده است .