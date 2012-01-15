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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

المپیاد فرش در آذربایجان غربی برگزار می شود

المپیاد فرش در آذربایجان غربی برگزار می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس گروه فرش آذربایجان غربی از برگزاری المپیاد فرش در مقطع دانش آموزی و دانشجویی در شهرستان تکاب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل نوری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته فرش که با حضور نمایندگان سازمان فنی و حرفه ای، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت گاز و اتحادیه های صنفی ارومیه در محل سالن جلسات سازمان بازرگانی برگزار شد افزود: این المپیاد با هدف تربیت نیروهای متخصص بومی و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و دانشگاه علمی کاربردی تکاب برگزارمی شود.

وی همچنین از برگزاری جشنواره فروش فرش دستباف در استان خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره رونق بازار داخلی و معرفی فرش استان است.

رئیس گروه فرش آذربایجان غربی ادامه داد: این جشنواره از 22 بهمن الی 22 اسفند سالجاری در شهرستانهای ارومیه، خوی، بوکان، میاندوآب و مهاباد برگزار می شود.

نوری یادآورشد: در سال جاری 13 دوره آموزش به بافی از محل اعتبارات استانی و 10 دوره از محل اعتبارات ملی جهت حفظ و توسعه کمی و کیفی فرش دستباف استان توسط سازمان بازرگانی برگزار شده است.

رئیس گروه فرش آذربایجان غربی گفت: تا کنون 18 هزار نفر قالیباف به سازمان تامین اجتماعی و 15 هزار و 300 نفر به سازمان فنی و حرفه ای معرفی شده اند که از این تعداد 17 هزار نفر از بیمه قالیبافی و 13 هزار و 300 نفر از گواهی نامه فنی و حرفه ای بهره مند شدند.

کد مطلب 1509918

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