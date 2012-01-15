  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

در چهارمحال و بختیاری/

مصرف شیر خشک در کارخانه های لبنیات 25 درصد کاهش یافت

مصرف شیر خشک در کارخانه های لبنیات 25 درصد کاهش یافت

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کاهش 25 درصدی مصرف شیر خشک در کارخانه های صنعتی لبنیات این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برزو هیبتیان اظهار داشت: امروز در بسیاری از صنایع غذایی کشور نظیر بیسکویت سازی، بستنی سازی، شکلات سازی و غیره به جای استفاده از شیر طبیعی از شیر خشک استفاده می شود که این شیر خشک از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی از ورود هرگونه شیر خشک به صورت قانونی و غیر قانونی جلوگیری و قرارداد ورود شیر خشک را لغو کرده است.
 
هیبتیان تصریح کرد: در حال حاضر 10 میلیون تن شیر در کشور تولید می شود که سهم استان چهار محال و بختیاری 250 هزار تن شیر است که حدود 2.5 درصد از سهم تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است.
 
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان بیان داشت: هم اکنون 26 ایستگاه جمع آوری شیر در استان فعال است و همچنین پنج کارخانه فراوری شیر به لبنیات به نام های شیمبار، کوهرنگ، شاهد، بام شیر و نوباوه درحال فعالیت هستند.
 
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو شیر با بار میکروبی زیر 300 هزار و چربی بالای 3.2درصد در استان حدود شش هزار و 200 ریال، شیر با بار میکروبی 300 هزار تا یک میلیون و چربی بالای3.2 درصد حدود پنج هزار و 400 ریال و شیر با بار میکروبی بالای یک میلیون حدود پنج هزار ریال به فروش می رسد.
کد مطلب 1509920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها