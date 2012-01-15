مصرف شیر خشک در کارخانه های لبنیات 25 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، برزو هیبتیان اظهار داشت: امروز در بسیاری از صنایع غذایی کشور نظیر بیسکویت سازی، بستنی سازی، شکلات سازی و غیره به جای استفاده از شیر طبیعی از شیر خشک استفاده می شود که این شیر خشک از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

وی ادامه داد: در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی از ورود هرگونه شیر خشک به صورت قانونی و غیر قانونی جلوگیری و قرارداد ورود شیر خشک را لغو کرده است.

هیبتیان تصریح کرد: در حال حاضر 10 میلیون تن شیر در کشور تولید می شود که سهم استان چهار محال و بختیاری 250 هزار تن شیر است که حدود 2.5 درصد از سهم تولید شیر کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان بیان داشت: هم اکنون 26 ایستگاه جمع آوری شیر در استان فعال است و همچنین پنج کارخانه فراوری شیر به لبنیات به نام های شیمبار، کوهرنگ، شاهد، بام شیر و نوباوه درحال فعالیت هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلو شیر با بار میکروبی زیر 300 هزار و چربی بالای 3.2درصد در استان حدود شش هزار و 200 ریال، شیر با بار میکروبی 300 هزار تا یک میلیون و چربی بالای3.2 درصد حدود پنج هزار و 400 ریال و شیر با بار میکروبی بالای یک میلیون حدود پنج هزار ریال به فروش می رسد.