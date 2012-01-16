10 درصد کارکنان وزارت نیرو "دورکار" شدند

علیرضا قاسمی پورافشار در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در وزارت نیرو برای اجرای طرح دورکاری، گفت: دورکاری از وظایفی است که دستگاههای وابسته به دولت، طبق پیش بینی های صورت گرفته باید انجام بدهند.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی با اشاره به اینکه اجرای دورکاری در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیازمند ایجاد برخی زیرساختها است، اظهار داشت: در وزارت نیرو ما به دنبال ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای کامل این طرح هستیم.

پورافشار با تاکید بر اینکه برای این منظور در وزارت نیرو فکر کردیم و جلسات زیادی را نیز داشته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از نیروهای وزارت نیرو در حال دورکاری هستند و مشمول این طرح شده اند.

وی در این زمینه که در وزارت نیرو چه افرادی دورکار نامیده می شوند؟ افزود: اما اینکه بخواهیم چه نیرویی را دورکار بدانیم تعریف خاص خود را دارد، یک وقتی شما کسی را از محل کارش جدا می کنید و 50 درصد وظایف و کار این فرد انجام می‌شود و مابقی انجام نمی شود و یک زمانی هم فردی با 20 درصد کارکرد رضایت دستگاهش را جلب می کند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: اما وقتی است که اگر فردی برود آسیبی متوجه دستگاه خواهد شد و در این مورد یا فرد نباید دورکار شود و یا اینکه باید زیرساخت های لازم برای انجام دورکاری وی فراهم شود.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی بیان داشت: هم اکنون در وزارت نیرو هر هفته افراد دورکار در حال افزایش هستند اما اخیرا وزارت نیرو بیش از 10 درصد نیروهایش را دورکار کرده است.

پورافشار خاطر نشان کرد: در حال حاضر با بررسی های صورت گرفته نیاز است که این میزان افزایش یابد و اساسا اجرای اینگونه طرح ها برای کشور نیاز است و به نفع مردم هم است چرا که وقتی یک فرد می تواند کار خود را از منزل انجام دهد چه نیازی است از خانواده دور شود و در محیط کار بماند.

وی در مورد وضعیت تامین تجهیزات و ملزومات دورکاران برای پیگیری امور از منازل، اظهار داشت: ملزومات و تجهیزات افراد نیز تا حدودی فراهم شده است، اما تکمیل چنین نیازها و زیرساخت هایی هزینه بر است و بسته به نوع کاری که افراد انجام می دهند متفاوت خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تاکید کرد: البته افراد در مشاغل مختلف با کسانی که کار مطالعاتی انجام می دهند تفاوت دارند و نیازهای گروه ها با هم فرق دارد.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی در پاسخ به این سوال که بیش از 10 درصد دورکاری در وزارت نیرو، این میزان تا چه حد قابل افزایش است؟ اظهار داشت: ما طبق برنامه پنجم توسعه کشور موظف شده ایم به یک رقم مناسبی در این بخش برسیم؛ بنابراین تا رسیدن به نقطه مطلوب کار را دنبال می کنیم.