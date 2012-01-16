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۲۶ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۷

پورافشار در گفتگو با مهر :

10 درصد کارکنان وزارت نیرو "دورکار" شدند

10 درصد کارکنان وزارت نیرو "دورکار" شدند

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی از دورکاری 10 درصدی کارکنان وزارت نیرو خبر داد و در ادامه از ضرورت افزایش تعداد دورکاران این وزارتخانه تا رسیدن به هدف برنامه پنجم توسعه سخن گفت.

علیرضا قاسمی پورافشار در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در وزارت نیرو برای اجرای طرح دورکاری، گفت: دورکاری از وظایفی است که دستگاههای وابسته به دولت، طبق پیش بینی های صورت گرفته باید انجام بدهند.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی با اشاره به اینکه اجرای دورکاری در وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی نیازمند ایجاد برخی زیرساختها است، اظهار داشت: در وزارت نیرو ما به دنبال ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای کامل این طرح هستیم.

پورافشار با تاکید بر اینکه برای این منظور در وزارت نیرو فکر کردیم و جلسات زیادی را نیز داشته ایم، تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از نیروهای وزارت نیرو در حال دورکاری هستند و مشمول این طرح شده اند.

وی در این زمینه که در وزارت نیرو چه افرادی دورکار نامیده می شوند؟ افزود: اما اینکه بخواهیم چه نیرویی را دورکار بدانیم تعریف خاص خود را دارد، یک وقتی شما کسی را از محل کارش جدا می کنید و 50 درصد وظایف و کار این فرد انجام می‌شود و مابقی انجام نمی شود و یک زمانی هم فردی با 20 درصد کارکرد رضایت دستگاهش را جلب می کند.

این مقام مسئول در وزارت نیرو ادامه داد: اما وقتی است که اگر فردی برود آسیبی متوجه دستگاه خواهد شد و در این مورد یا فرد نباید دورکار شود و یا اینکه باید زیرساخت های لازم برای انجام دورکاری وی فراهم شود.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی بیان داشت: هم اکنون در وزارت نیرو هر هفته افراد دورکار در حال افزایش هستند اما اخیرا وزارت نیرو بیش از 10 درصد نیروهایش را دورکار کرده است.

پورافشار خاطر نشان کرد: در حال حاضر با بررسی های صورت گرفته نیاز است که این میزان افزایش یابد و اساسا اجرای اینگونه طرح ها برای کشور نیاز است و به نفع مردم هم است چرا که وقتی یک فرد می تواند کار خود را از منزل انجام دهد چه نیازی است از خانواده دور شود و در محیط کار بماند.

وی در مورد وضعیت تامین تجهیزات و ملزومات دورکاران برای پیگیری امور از منازل، اظهار داشت: ملزومات و تجهیزات افراد نیز تا حدودی فراهم شده است، اما تکمیل چنین نیازها و زیرساخت هایی هزینه بر است و بسته به نوع کاری که افراد انجام می دهند متفاوت خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت نیرو، تاکید کرد: البته افراد در مشاغل مختلف با کسانی که کار مطالعاتی انجام می دهند تفاوت دارند و نیازهای گروه ها با هم فرق دارد.

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی در پاسخ به این سوال که بیش از 10 درصد دورکاری در وزارت نیرو، این میزان تا چه حد قابل افزایش است؟ اظهار داشت: ما طبق برنامه پنجم توسعه کشور موظف شده ایم به یک رقم مناسبی در این بخش برسیم؛ بنابراین تا رسیدن به نقطه مطلوب کار را دنبال می کنیم.

کد مطلب 1509923

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