100 هزار نفر از نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم هرمزگان دیدن کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی ضمن تقدیر و تشکر از استقبال و حضور کم نظیر مردم هرمزگان از نمایشگاه بزرگ قرآن کریم اظهارداشت: از دلایل اصلی استقبال مردم می توان به زمان خوب برگزاری نمایشگاه و همچنین محصولات جدید و نرم افزاری قرآنی، تخفیف 50 درصدی و حضور ناشران مطرح از سراسر کشور اشاره کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر حضور مثال زدنی مردم با همکاری و هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش نیز روزانه هزار و 500 نفر دانش آموز و در مجموع 100 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند.

دبیر نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم هرمزگان از صدا و سیما و اصحاب مطبوعات، رسانه و خبرگزاریهای هرمزگان تشکر کرد و گفت: از دلایل دیگر استقبال مردم از نمایشگاه می توان از اطلاع رسانی و تبلیغات شهری مناسب و همچنین پوشش رسانه ای و مطبوعاتی نمایشگاه نهم نام برد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان یادآورشد: نقش ادارات، سازمانهای فرهنگی، موسسات قرآنی و ... نیز در برگزاری مطلوب نمایشگاه بسیار موثر بوده و امیدواریم این مشارکت و همیاری همچنان در سایر حوزه های فرهنگی هنری نیز تداوم یابد.

مریدی زاده در ادامه افزود: به اذعان همگان استقبال مردم در این دوره قابل مقایسه با نمایشگاه های گذشته نیست و این امر نشانگر آن است که گرایش مردم و خانواده ها به مسائل قرآنی رشد قابل توجهی داشته است.

دبیر نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم افزود: استقبال کم نظیر مردم از نمایشگاه نهم قرآن کریم فراتر از حد انتظار بود و این امر نشانگر رشد و گسترش معارف قرآنی ، دینی و مذهبی در میان مردم هرمزگان است.

وی عنوان کرد: در دولت نهم و دهم با سیاستگذاری عالمانه به صورت هماهنگ گسترش فرهنگ قرآنی و دینی در دستور کار همه ارگانها و سازمانها بالاخص حوزه فرهنگ قرار گرفت و خوشبختانه شاهد به ثمر نشستن اهداف مورد نظر هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: گسترش فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، راه اندازی موسسات قرآنی، اولویت دادن به آثار هنری تولید شده در شاخه های فرهنگی و هنری با موضوعات قرآنی و دینی، حمایت از پدید آورندگان آثار معنوی و ... ازجمله اقدامات این اداره کل طی چند سال اخیر است.

دبیر نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم هرمزگان یادآور شد: بدون تردید گسترش فرهنگ قرآنی، دینی و مذهبی، ضامن دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران است و توسعه روز افزون معارف قرآنی در آینده همچنان با همت و تلاش مضاعف تری ادامه خواهد داشت.

اولویتهای فرهنگی گسترش فعالیتهای قرآنی در روستاها

مریدی زاده ضمن تاکید بر گسترش فعالیتهای قرآنی در شهرستانها و بلاخص مناطق روستایی گفت: بخش زیادی از استان پهناور هرمزگان از محرومیتهای تاریخی و فرهنگی رنج می برد و سعی داریم با جذب مشارکتهای مردمی، خدمات فرهنگی و قرآنی را در مناطق روستایی استان هرمزگان توسعه دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان فعالیتهای نمایشگاهی را بهترین روش برای معرفی و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی دانست و افزود: طی سال آتی نمایشگاه های قرآنی را در تمام شهرستان های استان برگزار خواهیم کرد.