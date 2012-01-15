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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

مریدی زاده خبر داد:

100 هزار نفر از نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم هرمزگان دیدن کردند

100 هزار نفر از نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم هرمزگان دیدن کردند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: در مدت شش روز بیش از 100 هزار نفر از شهروندان هرمزگانی از نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی ضمن تقدیر و تشکر از استقبال و حضور کم نظیر مردم هرمزگان از نمایشگاه بزرگ قرآن کریم اظهارداشت: از دلایل اصلی استقبال مردم می توان به زمان خوب برگزاری نمایشگاه و همچنین محصولات جدید و نرم افزاری قرآنی، تخفیف 50 درصدی و حضور ناشران مطرح از سراسر کشور اشاره کرد.

وی عنوان کرد: علاوه بر حضور مثال زدنی مردم با همکاری و هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش نیز روزانه هزار و 500 نفر دانش آموز و در مجموع 100 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کردند.

دبیر نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم هرمزگان از صدا و سیما و اصحاب مطبوعات، رسانه و خبرگزاریهای هرمزگان تشکر کرد و گفت: از دلایل دیگر استقبال مردم از نمایشگاه می توان از اطلاع رسانی و تبلیغات شهری مناسب و همچنین پوشش رسانه ای و مطبوعاتی نمایشگاه نهم نام برد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان یادآورشد: نقش ادارات، سازمانهای فرهنگی، موسسات قرآنی و ... نیز در برگزاری مطلوب نمایشگاه بسیار موثر بوده و امیدواریم این مشارکت و همیاری همچنان در سایر حوزه های فرهنگی هنری نیز تداوم یابد.

مریدی زاده در ادامه افزود: به اذعان همگان استقبال مردم در این دوره قابل مقایسه با نمایشگاه های گذشته نیست و این امر نشانگر آن است که گرایش مردم و خانواده ها به مسائل قرآنی رشد قابل توجهی داشته است.

دبیر نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم افزود: استقبال کم نظیر مردم از نمایشگاه نهم قرآن کریم فراتر از حد انتظار بود و این امر نشانگر رشد و گسترش معارف قرآنی ، دینی و مذهبی در میان مردم هرمزگان است.

وی عنوان کرد: در دولت نهم و دهم با سیاستگذاری عالمانه به صورت هماهنگ گسترش فرهنگ قرآنی و دینی در دستور کار همه ارگانها و سازمانها بالاخص حوزه فرهنگ قرار گرفت و خوشبختانه شاهد به ثمر نشستن اهداف مورد نظر هستیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان تصریح کرد: گسترش فعالیتهای کانونهای فرهنگی هنری مساجد، راه اندازی موسسات قرآنی، اولویت دادن به آثار هنری تولید شده در شاخه های فرهنگی و هنری با موضوعات قرآنی و دینی، حمایت از پدید آورندگان آثار معنوی و ... ازجمله اقدامات این اداره کل طی چند سال اخیر است.

دبیر نهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم هرمزگان یادآور شد: بدون تردید گسترش فرهنگ قرآنی، دینی و مذهبی، ضامن دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران است و توسعه روز افزون معارف قرآنی در آینده همچنان با همت و تلاش مضاعف تری ادامه خواهد داشت.

اولویتهای فرهنگی گسترش فعالیتهای قرآنی در روستاها

مریدی زاده ضمن تاکید بر گسترش فعالیتهای قرآنی در شهرستانها و بلاخص مناطق روستایی گفت: بخش زیادی از استان پهناور هرمزگان از محرومیتهای تاریخی و فرهنگی رنج می برد و سعی داریم با جذب مشارکتهای مردمی، خدمات فرهنگی و قرآنی را در مناطق روستایی استان هرمزگان توسعه دهیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان فعالیتهای نمایشگاهی را بهترین روش برای معرفی و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی دانست و افزود: طی سال آتی نمایشگاه های قرآنی را در تمام شهرستان های استان برگزار خواهیم  کرد.

کد مطلب 1509925

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