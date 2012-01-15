فرهنگ عاشورا در "پایی که جا ماند" ساری و جاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی بعدازظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از کتاب "پایی که جا ماند" در یاسوج اظهار داشت: امروز شاهد تلاش‌های آگاهانه و ناآگاهانه‌ای هستیم که این گونه کتابها در ادبیات و هنر ما دیده نشوند.

وی بیان کرد: اگر روایت اسرای دفاع مقدس از سیاه چال‌های دشمن نبود، ما شاید درک درستی از حوادثی که بر اهل بیت(ع) در واقعه عاشورا و پس از آن گذشت نداشتیم.

وی تصریح کرد: ادبیات و هنر دفاع مقدس بدون فرهنگ عاشورا معنا نخواهد یافت و بدون آن ادبیات ما تفاوتی با ادبیات سایر نقاط دنیا نمی‌کند.

مومنی با بیان اینکه نباید چهره نورانی دفاع مقدس آسیب ببیند، گفت: کسانی تلاش می کنند از چهره دفاع مقدس تقدس‌زدایی شود اما ما باید هوشیار باشیم و با نشر و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در مقابل این تفکر و این افراد بایستیم.

رئیس حوزه هنری کشور یکی از ویژگی های ملت ایران بعد از انقلاب را هویت انقلابی آنها عنوان کرد و گفت: امروز ملت ایران را در دنیا با این شخصیت جدید می‌شناسند.

مومنی مشخصات این هویت جدید را ایمان به خدا، فداکاری، ظلم ستیزی و شهادت طلبی عنوان کرد و گفت: ملت ایران این هویت جدید را مدیون عاشورا هستند و آن را از فرهنگ عاشورا گرفته‌اند.

وی همچنین با اشاره به کتاب "پایی که جا ماند" گفت: سید ناصر حسینی‌پور نویسنده این کتاب از آغاز اسارت خود یادداشت برداری می‌کرد و بر این اساس رنگ زمان بر این خاطرات تاثیر نگذاشت و از این نظر کتاب یک سند معتبر است.