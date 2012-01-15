علت اصلی مرگ و میر کودکان در بوکان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح الدین فرخی بعد از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال در بوکان افزود: حوادث غیر عمدی و عمدی در کنار ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیکی دیگر علل اصلی مرگ کودکان در بوکان به شمار می رود.

کارشناس مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان بوکان ادامه داد: با وجود اجرای برنامه های مرتبط در سالهای متمادی، هنوز تا رسیدن به شاخصهای مطلوب سلامت کودکان، فاصله بسیار است.

فرخی یادآورشد: اغلب کودکان زیر پنج سال دارای علائم و نشانه های چند بیماری با هم هستند و تصمیم گیری برای درمان بیماری آنان بسیار دشوار است و یا برخی از والدین وقتی مراجعه می کنند که بیماری فرزندانشان بسیار پیشرفت کرده است.

وی در مورد چگونگی تغذیه مادران نسبت به کودکان نیز گفت: بسیاری از مادران روش صحیح تغذیه کودک خود را نمی دانند.