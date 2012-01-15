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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

علت اصلی مرگ و میر کودکان در بوکان اعلام شد

علت اصلی مرگ و میر کودکان در بوکان اعلام شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیکی علل اصلی مرگ کودکان این شهرستان در دو سال اخیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صلاح الدین فرخی بعد از ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال در بوکان افزود: حوادث غیر عمدی و عمدی در کنار ناهنجاریهای مادرزادی و ژنتیکی دیگر علل اصلی مرگ کودکان در بوکان به شمار می رود.

کارشناس مسئول بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان بوکان ادامه داد: با وجود اجرای برنامه های مرتبط در سالهای متمادی، هنوز تا رسیدن به شاخصهای مطلوب سلامت کودکان، فاصله بسیار است.

فرخی یادآورشد: اغلب کودکان زیر پنج سال دارای علائم و نشانه های چند بیماری با هم هستند و تصمیم گیری برای درمان بیماری آنان بسیار دشوار است و یا برخی از والدین وقتی مراجعه می کنند که بیماری فرزندانشان بسیار پیشرفت کرده است.

وی در مورد چگونگی تغذیه مادران نسبت به کودکان نیز گفت: بسیاری از مادران روش صحیح تغذیه کودک خود را نمی دانند.

کد مطلب 1509944

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