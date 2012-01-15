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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

ابراهیمی اعلام کرد:

مازندران میزبان جشنواره سراسری شعر علوی می شود

مازندران میزبان جشنواره سراسری شعر علوی می شود

قائم شهر- خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: دوازدهمین جشنواره سراسری شعرعلوی، 19 بهمن ماه امسال در مازندران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر یکشنبه درجلسه هماهنگی برگزاری جشنواره شعرعلوی در قائم شهر اظهار داشت: جشنواره شعرعلوی دارای جایگاه ویژه ای نزد شعرا و دلباختگان اهل بیت (ع) در کشور است و دریافت سروده های کهن از سراسر کشورنشان از این حقیقت دارد.

وی افزود: شعر پیوند دیرینه ای با مردمان ایران زمین دارد و گستردگی و تاثیرگذاری آن در بین مردم بیش از سایر هنرها است.

ابراهیمی از برگزاری این جشنواره در سه بخش عنوان و تصریح کرد: بخش بزرگسالان، شعر کودک و نوجوان و شعر بومی و محلی در قالب کلاسیک، سنتی، نیمایی، سپید و آزاد برگزار می شود.

وی افزود: دو هزار و 143 اثر از 577 شاعر در سطح کشور که 243 شاعر مازندرانی هستند به دبیرخانه شعر علوی ارسال و با 40 ساعت داوری انتخاب شد.    

کد مطلب 1509955

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