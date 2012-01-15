مازندران میزبان جشنواره سراسری شعر علوی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی ظهر یکشنبه درجلسه هماهنگی برگزاری جشنواره شعرعلوی در قائم شهر اظهار داشت: جشنواره شعرعلوی دارای جایگاه ویژه ای نزد شعرا و دلباختگان اهل بیت (ع) در کشور است و دریافت سروده های کهن از سراسر کشورنشان از این حقیقت دارد.

وی افزود: شعر پیوند دیرینه ای با مردمان ایران زمین دارد و گستردگی و تاثیرگذاری آن در بین مردم بیش از سایر هنرها است.

ابراهیمی از برگزاری این جشنواره در سه بخش عنوان و تصریح کرد: بخش بزرگسالان، شعر کودک و نوجوان و شعر بومی و محلی در قالب کلاسیک، سنتی، نیمایی، سپید و آزاد برگزار می شود.

وی افزود: دو هزار و 143 اثر از 577 شاعر در سطح کشور که 243 شاعر مازندرانی هستند به دبیرخانه شعر علوی ارسال و با 40 ساعت داوری انتخاب شد.