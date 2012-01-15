شاخص کل بورس 315 واحد صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص بورس امروز پس از سه روز تعطیلی از صعود خود باز نایستاد و در ادامه جهش در چهارمین روز با 315 واحد افزایش به 25 هزار و 755 واحد رسید.

کارشناسان بازار سرمایه انتشار خبر افزایش نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم و تاثیرات افزایش نرخ ارز بر سهام شرکتهای صادراتی را از مهمترین دلایل افزایش چشمگیر شاخص بورس طی روزهای اخیر عنوان می کنند.

فعالان بازار سرمایه پیش بینی می کنند که در صورت تائید افزایش نرخ سود بانکی توسط رئیس جمهور، رونق بورس همچنان ادامه خواهد داشت. روند این روزهای بازار سهام، یادآور روزهای پررونق سال گذشته است و سرمایه گذاران بورسی با افزایش انگیزه این روزها در بازار اقدام به خرید سهام پر پتانسیل می کنند.

تداوم رونق بازار با تشکیل صف های خرید چند ده میلیونی و افزاشی حجم و ارزش معاملات حداقل تا پایان سال جاری قابل پیش بینی است و به نظر می رسد سرمایه هایی که در ماه های ابتدایی سال جاری به طمع سودهای زودگذر از این بازار پویا خارج شده بودند دوباره به سمت بازر سهام کشور هدایت می شوند.

در داد و ستدهای نخستین روز کاری هفته رونق بورس تهران با رشد بیش از 1.2 درصدی شاخص کل و افزایش قابل توجه حجم و ارزش معاملات تثبیت شد. ارزش روز بازار سهام هم به بیش از 126 هزار میلیارد تومان رسید.

شاخص صنعت امروز 211 واحد بالا رفت و شاخص 50 شرکت فعالتر رشدی 18 واحدی را تجربه کرد. همچنین امروز شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب 287 و 207 واحد صعود کردند.

معامله گران تالار شیشه ای امروز 607 میلیون و 957 هزار و 326 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش یک هزار و 469 میلیارد و 476 میلیون و 220 هزار یرال در 22 هزار و 461 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.