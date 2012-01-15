به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانههای عمومی استان البرز اظهار داشت: ایجاد و راهاندازی ایستگاههای مطالعه در شهرستان کرج از بهمن ماه تا فروردین ماه با قرار دادن قفسههای کتاب در مکانهای پر رفت و آمد در سطح شهر به صورت آزمایشی انجام میشود.
رمضانعلی محسنی افزود: با بررسی نتایج اجرای طرح آزمایشی، اجرای نهایی این طرح از اردیبهشتماه سال آتی انجام میپذیرد.
وی در پایان درباره این ایستگاهها توضیح داد: ایستگاههای مطالعه این امکان را به وجود می آورد تا همگان بدون هیچ محدودیتی به کتاب مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند.
کرج - خبرگزاری مهر: طرح آزمایشی ایجاد و راه اندازی ایستگاههای مطالعه در مکانهای پر رفت و آمد شهر کرج اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانههای عمومی استان البرز اظهار داشت: ایجاد و راهاندازی ایستگاههای مطالعه در شهرستان کرج از بهمن ماه تا فروردین ماه با قرار دادن قفسههای کتاب در مکانهای پر رفت و آمد در سطح شهر به صورت آزمایشی انجام میشود.
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