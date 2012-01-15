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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۳

طرح آزمایشی ایستگاه⁯های مطالعه در کرج اجرا می⁯شود

طرح آزمایشی ایستگاه⁯های مطالعه در کرج اجرا می⁯شود

کرج - خبرگزاری مهر: طرح آزمایشی ایجاد و راه اندازی ایستگاههای مطالعه در مکانهای پر رفت و آمد شهر کرج اجرا می⁯شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل کتابخانه⁯های عمومی استان البرز اظهار داشت: ایجاد و راه⁯اندازی ایستگاه⁯های مطالعه در شهرستان کرج از بهمن ماه تا فروردین ماه با قرار دادن قفسه⁯های کتاب در مکانهای پر رفت و آمد در سطح شهر به صورت آزمایشی انجام می⁯شود.

رمضانعلی محسنی افزود: با بررسی نتایج اجرای طرح آزمایشی، اجرای نهایی این طرح از اردیبهشت⁯ماه سال آتی انجام می⁯پذیرد.

وی در پایان درباره این ایستگاهها توضیح داد: ایستگاههای مطالعه این امکان را به وجود می آورد تا همگان بدون هیچ محدودیتی به کتاب مورد علاقه خود دسترسی داشته باشند.
 

کد مطلب 1509976

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