تحول نظام آموزش و پرورش زمینه ساز ارتقاء دانش در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ‌اصغر یزدانی ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ مشارکت و شورای آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در سالن اجتماعات موزه جنوب شرق کشور اظهار داشت: بی شک آموزش و پرورش به عنوان مهم ترین نهاد تربیتی کشور، موجب قوام فرهنگ عمومی و تعالی جامعه است و ماموریت مهم در امتداد رسالت پیامبران عظیم الشان الهی (ص)، ائمه اطهار (ع) و تحقق منویات مقام عظمای ولایت را برعهده دارد.

وی گفت: امروزه دشمنان با استفاده از ابزارهای جنگ نرم قصد دارند تفکرات غلط را در ذهن دانش آموزان ایرانی جایگزین تعلیم و تربیت اسلامی کنند که مقابله با این مهم نیازمند همکاری همه جانبه اولیاء با مربیان است.

وی افزود: آموزش و پرورش تمامی تلاش و کوشش خود را برای تربیت انسان‌ های با بصیرت به کار گرفته است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خانواده ها سکاندار اصلی ترویج فرهنگ مشارکت هستند، بیان داشت: والدین موظف هستند فرهنگ مشارکت را برای فرزندان خود در محیط خانواده نهادینه کنند.

وی گفت: شوراهای آموزش و پرورش تجلی مشارکت مردم و مسئولان در امر مقدس تعلیم و تربیت هستند.

وی افزود: اعضای شوراها وظیفه دارند با برنامه ریزی های مدون و اصولی دانش آموزان را در برابر توطئه های دشمنان محفوظ نگه دارند.

یزدانی اظهار داشت: تشکیل شوراها برای تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر تعلیم و تربیت رسمی و عمومی، بهره گیری از تمام منابع و امکانات برای تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و همچنین تسهیل در فعالیت های اجرایی در استان ها و شهرستان ها در چارچوب تعالیم اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در این مراسم گفت: شورا در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه والایی دارد و در قرآن کریم نیز یک سوره به جایگاه شوراها پرداخته است.

آیت ‌الله عباسعلی سلیمانی افزود: با تشکیل شوراها می توان از افکار و تجربه افراد مختلف برای برنامه ریزی در راه رسیدن به اهداف مشترک استفاده کرد.

وی بیان داشت: شوراهای آموزش و پرورش با توجه به گستردگی آن باید به عنوان پایه و الگو برای دیگر ادارات و سازمان ها و دستگاه‌ های اجرایی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مدیرانی که از داشتن فرهنگ مشارکت و هم فکری در تصمیمات بی بهره هستند در انجام مدیریت خویش موفق نخواهند بود، گفت: این قبیل مدیران زمینه بروز مشکل برای خود و سازمان مربوطه را فراهم می سازند.

وی افزود: در صورتی که دانش‌ آموزان در فضای مشاوره آموزش و پرورش قرار گیرند بحث مدیریت را تجربه خواهند کرد و آموزش و پرورش نیز در فضای مشاوره، خلاقیت و انگیزه را به طور علمی پرورش می ‌دهد.

وی اظهار داشت: مدیران دستگاه های مختلف دولتی و غیر دولتی، روسای دانشگاه ها، مدارس و حوزه های علمیه باید تشکیل شوراها و برپایی جلسه های مشورتی را در اولویت اصلی برنامه ریزی های خود قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم گفت: این استان دارای 31 شورا با بیش از دو هزار نفر عضو در شهرستان ها، بخش ها و مناطق مختلف استان است که در زمینه رفع مشکلات تربیتی و بهبود امکانات و فضاهای آموزشی برای دانش آموزان فعالیت می کنند.

غلامرضا محمد قاسمی افزود: از سال گذشته تاکنون هزار و 182 مصوبه در قالب پروژه ‌های آموزشی، فرهنگی و عمرانی به تصویب رسید که 70 درصد این طرح‌ ها اجرایی شده است.