به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید حسینی ظهر یکشنبه در اولین جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد دهه فجر سی و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به دو مسئولیت اساسی رسانه ها در دهه فجر گفت: آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به برنامه‌های و انعکاس اخبار و عملکرد کمیته‌های ستاد ،جز وظایف خطیر رسانه ها، خبرگزاری ها و جراید محسوب می شود.

وی ادامه داد: به دلیل مقارن شدن دهه فجر سال 90 با آغاز ولایت امام زمان (عج) و قرارگیری میلاد پیامبر اکرم (ص)، هفته وحدت و میلاد امام صادق (ع) در آن، باید نگاه ویژه ای به این موضوع داشت، همچنین با توجه به نزدیک شدن روزهای انتخابات اهمیت موضوع چند برابر می شود زیرا حضور مردم می تواند در سلامت انتخابات تاثیرگذار باشد.

حسینی افزود: برای انجام فعالیت ها و برنامه ها ی دهه فجر 21 کمیته تشکیل شده است که بر طبق برنامه های پیشنهادی تفکیک شده اند و وظایف جداگانه دارند.

نزدیک بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی را از دیگر دلایل اهمیت ویژه دهه فجر امسال برشمرد و تصریح کرد: بیداری اسلامی که هم اکنون در کشورهای خاورمیانه و حتی آمریکا و اروپا به وجود آمده توجه افکار جهانی را به موضوع انقلاب بیشتر کرده است و از هیمن روز باید در برنامه‌ریزی‌های دهه فجر امسال این موضوع مدنظر قرار گیرد.

حسینی هدف از تشکیل کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی در ذیل ستاد دهه فجر را انجام دو وظیفه عمده عنوان کرد و گفت: این وظایف شامل آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به برنامه‌های دهه فجر و همچنین انعکاس اخبار و عملکرد کمیته‌های ستاد دهه فجر است.

وی افزود: دعوت از خبرنگاران رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاری‌های استان و فراهم‌سازی تمهیدات لازم جهت مصاحبه آنان با مسئولان کمیته‌های دهه فجر و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر رسانه‌ها در انعکاس موضوعات مربوط به دهه‌فجر از جمله وظایف کمیته ارتباطات و اطلاع‌رسانی است.