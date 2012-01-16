تمام خطوط انتقال آب در سیستان و بلوچستان شست و شو و گندزدایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالصمد نارویی ظهر یکشنبه اظهار داشت: این طرح از 25 آبان ماه در تمامی شهرهای استان عملیاتی شده و ظرف مدت 45 روز نسبت به شست و شو و گندزدایی تمامی مخازن و خطوط انتقال آب شهری اقدام شده است.

وی گفت: در این مدت سه هزارو 634 کیلومتر از شبکه شهری و هزار و 51 کیلومتر از خطوط انتقال و نیز 268 هزار و 535 متر مکعب از حجم مخازن آب در سراسر سیستان و بلوچستان مورد شست و شو گندزدایی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه عملیات شست و شوی خطوط انتقال آب بنا بر نیاز و همچنین به صورت فصلی در دستور کار این شرکت قرار دارد، افزود: شرکت آبفای استان تمامی خطوط استحصال آب از منابع سطحی را مانند خطوط انتقال آب از چاه نیمه ها را هر سه ماه یک بار مورد شست و شو و گندزدایی قرار می دهد.