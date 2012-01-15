به گزارش خبرگزاری مهر ، سید علی اکبر طاهایی در جمع صادر کنندگان سلیمانیه گفت: مازندران از طریق دریای خزر با کشورهای آسیای میانه و شوروی سابق ارتباط داشته و از طریق دریا به ولگا در روسیه و از آنجا به دریای خزر متصل است.

وی افزود: وجود سه بندر فعال در مازندران سبب شده تا این استان به عنوان کریدور ارتباط شمال و جنوب ایران محسوب می شود.

طاهایی با بیان اینکه بخش مرکزی مازندران به راه آهن ایران متصل هست، افزود: سه فرودگاه رسمی مسافربری در شهرهای ساری ، نوشهر و رامسر مازندران فعال بوده و درهفته بیشتر از 100 پرواز داخلی و خارجی انجام می شود که 72 پرواز آن در فرودگاه بین المللی ساری انجام می شود.

وی اضافه کرد: در فرودگاه بین المللی ساری، دو پرواز در هفته به مقصد بغداد صورت می گیرد که می تواند زمینه های ارتباط بازرگانان مازندران و سلیمانیه را با توجه به نبود پرواز مستقیم ساری سلیمانیه فراهم کند.

طاهایی، مازندران را یکی از قطب های مهم کشاورزی جمهوری اسلامی ایران با بیش از 500 هزار هکتار اراضی جلگه ای و حاصل خیز معرفی کرد و گفت: در عرصه های حاصل خیز مازندران نزدیک به 50 درصد برنج و 90 درصد کیوی کشور تولیدی شود.

وی، تولید انواع ماهی و آبزی را از دیگر تولیدات مازندران نام برد و افزود: این استان تولید کننده نخست صنعت طیور، مرغ و جوجه یکروزه در کشور بوده و آمادگی دارد صنایع مرغ، برنج، جنگل، منابع طبیعی و تولیدات آبزی و شیلات تجربیات آنان را در اختیارش قرار دهد.

طاهایی از مازندران به عنوان یک انسان صنعتی با استقرار نیروگاه شهید سلیمی نکا با تولید بیش از دو هزار مگاوات برق نام برد و گفت: پیش از سفر به سلیمانیه یکی از سرمایه گذاران مازندرانی آمادگی خود را ابراز احداث نیروگاه برق در سلیمانیه اعلام کرد.

استاندار مازندران وجود کارخانجات سیمان با تولید روزانه هشت هزار تن از دیگر واحدهای تولیدی صنعتی مازندران عنوان کرد و گفت: مازندران یکی از قطب های تولید ماهی گرم آبی (کپور)، سردآبی (قزل آلا) و گوشت خاویار در کشور است.

وی با اشاره به اینکه مازندران یک استان دانشگاهی است، اظهار داشت : بیش از 45 دانشگاه و مرکز دانشگاهی با 230 دانشجو هم اکنون در مازندران فعال بوده که بیش از 70 درصد این دانشگاهها خصوصی و غیر دولتی است.

طاهایی بیان داشت: مازندران در زمینه تولید قطعات یدکی خودرو از قابلیت های ویژه ای برخوردار بوده و رتبه چهارم کشور را در این خصوص دارد.