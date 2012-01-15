به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم اعلام کرد که موسسه آموزش عالی فاضل صرفا در آدرس شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصرالدشت، کوچه 1، پلاک اول، دارای مجوز فعالیت برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد است.
یک موسسه آموزش عالی در شیراز با اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مجوز فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزشهای آزاد، غیردولتی و غیرانتفاعی وزارت علوم اعلام کرد که موسسه آموزش عالی فاضل صرفا در آدرس شیراز، پارامونت، ابتدای خیابان قصرالدشت، کوچه 1، پلاک اول، دارای مجوز فعالیت برگزاری دوره های آموزش عالی آزاد است.
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