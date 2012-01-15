اداره برق جلو ساخت و سازهای غیرمجاز در بابلسر را بگیرد

بهروز رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه برق از نیازهای ضروری بوده و نداشتن آن غیرممکن و جایگزینی برای آن وجود ندارد در صورت همکاری اداره برق بابلسر، ساخت و سازهای غیرمجاز بسیار کاهش یافته و متخلفان را با مشکل مواجه می‌کند.



وی از عوامل شیوع ساخت و سازهای غیرمجاز را رعایت نکردن ماده هشت قانون ارائه خدمات گاز، آب و برق دانست و ادامه داد: در این مورد اداره برق بابلسر با ارائه خدمات خود یکی از عوامل اصلی و شتاب‌دهنده ساخت و ساز غیرمجاز در پارکینگ‌های ساحلی است.

شهردار بابلسر تاکید کرد: این اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان است اما بنیاد سالها ست که تکلیف این اراضی را روشن نکرده است.

وی بیان داشت: شهرداری بابلسر به تنهایی قادر نیست جلو این ساخت و سازها را بگیرد و برای حل این معضل لازم است ریشه‌ای وارد شده و بنیاد مستضعفان هرچه زودتر تکلیف این زمین‌ها را مشخص کند.



رنجبر گفت: با مشخص شدن وضعیت مالکیت این اراضی، برای ساخت و ساز، براساس ضوابط و مقررات شهرداری به مالکان آنها پروانه داده خواهد شد.