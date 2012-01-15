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۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

رنجبر در گفتگو با مهر:

اداره برق جلو ساخت و سازهای غیرمجاز در بابلسر را بگیرد

اداره برق جلو ساخت و سازهای غیرمجاز در بابلسر را بگیرد

بابلسر - خبرگزاری مهر: شهردار بابلسر خواستار همکاری اداره برق بابلسر برای کاهش ساخت و ساز های غیر مجاز در این شهرستان گردشگر پذیر شد.

بهروز رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه برق از نیازهای ضروری بوده و نداشتن آن غیرممکن و جایگزینی برای آن وجود ندارد در صورت همکاری اداره برق بابلسر، ساخت و سازهای غیرمجاز بسیار کاهش یافته و متخلفان را با مشکل مواجه می‌کند.
 
 وی از عوامل شیوع ساخت و سازهای غیرمجاز را  رعایت نکردن ماده هشت قانون ارائه خدمات گاز، آب و برق دانست و ادامه داد: در این مورد اداره برق بابلسر با ارائه خدمات  خود یکی از عوامل اصلی و شتاب‌دهنده ساخت و ساز غیرمجاز در پارکینگ‌های ساحلی است.

شهردار بابلسر تاکید کرد: این اراضی متعلق به بنیاد مستضعفان است اما بنیاد سالها ست که تکلیف این اراضی را روشن نکرده است.
 
وی بیان داشت: شهرداری بابلسر به تنهایی قادر نیست جلو این ساخت و سازها را بگیرد و برای حل این معضل لازم است ریشه‌ای وارد شده و بنیاد مستضعفان هرچه زودتر تکلیف این زمین‌ها را مشخص کند. 
  
رنجبر گفت: با مشخص شدن وضعیت مالکیت این اراضی، برای ساخت و ساز، براساس ضوابط و مقررات شهرداری به مالکان آنها پروانه داده خواهد شد.
 
کد مطلب 1509994

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