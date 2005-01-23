برخورد با متجاوزان به حريم شهرها ، مهمترين اولويت دادگستري استان تهران است

به گزارش خبرگزاري مهرحجت الاسلام عليزاده در جلسه شوراي قضايي استان تهران كه به منظور بحث پيرامون معضلات قضايي تشكيل شد، گفت: از مسائل بسيار مهم قوه قضاييه كه به يك دغدغه تبديل شده است و همواره رياست محترم قوه قضاييه بر آن تاكيد دارد ، معضل زمين خواري، تجاوز به حريم شهرها، اراضي ملي و منابع طبيعي است.

بدين ترتيب كه افرادي سودجو و فرصت طلب كه داراي سرمايه هاي سرگردان هستند با برقراري ارتباطات غير قانوني با برخي از مراجع ذيربط در اين عرصه وارد شده و امنيت و نظام اقتصادي كشور را مختل مي كنند.

وي تاكيد كرد: بنابر اين ضروري است اعضاي اين جلسه با توجه به اختيارات قانوني مربوطه همفكري لازم را مبذول نموده و يكپارچه در جهت پيشگيري از اين امر و از طرف ديگر برخورد قاطع قانوني در اين صحنه وارد عمل شوند.