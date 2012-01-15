به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال نفت تهران و فولاد خوزستان در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتبال که عصر امروز یکشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد و با برتری 3 بر یک فولاد مقابل نفت تهران به پایان رسید که حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* تا دقیقه 75 مجید جلالی سرمربی تیم فولاد از روی نیمکت عملکرد تیمش را زیر نظر گرفته بود که در این هنگام نعیم سعداوی برای انجام توصیه های فنی کنار خط می آمد.

* رضا نوروزی در دقایق 7، 1+45 و 63 دروازه نفت را باز کرد که کی روش سرمربی تیم ملی به همراه سیموئز که در دقیقه 42 ورزشگاه را ترک کردند گل های دوم و سوم این بازیکن را ندیدند.

* حسین آشنا دروازه بان مصدوم نفت تهران از جایگاه ویژه این مسابقه را تماشا می کرد. کری های وی و آرش افشین مهاجم فولاد در جریان این بازی جالب بود.

* سروش رفیعی بازیکن تیم فولاد در دقیقه 54 از زمین مسابقه اخراج شد. اما این شبهه بوجود آمد که این بازیکن اخطار دوم را دریافت کرده و مستقیم اخراج شده است. البته مهاجم فولاد که با دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شده بود پس از خروج از زمین در کنار نیمکت تیمش به کادر فنی اعلام می کرد کار خاصی نکرده و بی دلیل اخراج شده است.

* گرچه از سوی مسئولان ورزشگاه دستگردی جایگاه مناسبی برای خبرنگاران در نظر گرفته شده است اما به دلیل حضور بیش از 10 خبرنگار برای پوشش خبری بسیاری از آنها ایستاده بازی را تماشا کردند.

* پیروزی پرگل سپاهان و شکست سنگین ذوب آهن با تعجب حاضران در ورزشگاه مواجه شده بود حتی در این بین صحبت هایی از ناصر پورمهدی و رسول کربکندی به عنوان جانشینان سرمربی فعلی ذوب آهن در بین مسئولان و خبرنگاران مطرح می شد.

* گاسپار دستیار کی روش در بین دو نیمه با بیان اینکه با درخواست سرمربی تیم ملی و برای تماشای عملکرد حریفان احتمالی ایران در مرحله چهارم مقدماتی جام جهانی به قطر رفته و بازیهای قهرمانی کشورهای عرب را تماشا کرده است، گفت: سه تیم کویت، اردن و قطر عملکرد بسیار خوبی در این جام داشتند و بازیهای با کیفیتی را ارائه کردند که در این بین تیم کویت در این جام بسیار قدرتمند ظاهر شد و اردن نیز یک تیم حرفه ای نشان داد.

وی در مورد بحث های مطرح شده در مورد اینکه نظرات وی بیش از همه مربیان تیم ملی مورد توجه کارلوس کی روش است گفت: من اینگونه فکر نمی کنم ما یک کار گروهی انجام می دهیم و ایده هایمان را به صورت جمعی مطرح کرده و در نهایت بهترین تصمیم را برای تیم ملی می گیریم.

* زمین چمن ورزشگاه دستگردی وضعیت مناسبی نداشت و همین مسئله روی کیفیت بازی تاثیر منفی گذاشته بود.

* تماشاگران در اکثر دقایق مسابقه با شعار "کی روش یادت باشه نوروزی باید باشه" از سرمربی تیم ملی می خواستند که مهاجم تیمشان را دعوت کند.