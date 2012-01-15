69 کشتی گیر مازندران در اردوی تمرینی متمرکز شرکت می کنند

غلام نوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزادکاران نوجوانان مازندرانی در10 وزن از همه شهرهای استان به این اردوی تمرینی که پنجشنبه هفته جاری با حضور نادر ناظری مربی مازندرانی در خانه کشتی ساری برگزار خواهد شد دعوت شدند.

وی افزود: اسامی کشتی گیران در10 وزن اعلام شده و به هیئت کشتی شهرستانها ارسال شده است.

نوری زاده گفت: این کشتی گیران در اوزان 42 تا 100 کیلوگرم برای شرکت در اردوی تمرینی حضور خواهند داشت.

وی بیان داشت: افشین رحمانی، فرهاد مهر علی تبار، محمد تقی تبار، نادر نصری، مصطفی صالحی، محمد حسین خلسه، امیر حسین جعفری و محمد دریایی در وزن 42 کیلوگرم به این اردو اعزام می شوند.

نوری زاده اضافه کرد: نادر ناظری، سرمربی با تجربه مازندرانی هدایت این مرحله از اردو را برعهده دارد و مهدی نیک منش، مجید نصرتی، مهدی لاریجانی، حسین نقیبی، امیرحسین بائی لاشک، میلا شیخ الاسلامی، بهزاد نعمتیان، حمید آقاجانی، غلامرضا کلانتری و کاظم اسدالهی در کادر فنی حضور خواهند داشت.



