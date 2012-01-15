به گزارش خبرگزاری مهر، محمود سوداگر در اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های شهرستان کرج که با شرکت برخی مسئولان شهری برگزار شد با یادآوری تشکیل رسمی این شورا، توانمند سازی و ارتقای جایگاه روابط عمومی ها در استان را از اهداف اصلی آن برشمرد.



وی گفت: با تغییر نگرش در مورد روابط عمومی ها و اطلاع رسانی شفاف و دقیق و انعکاس انتظارات مردم تا حد زیادی چالش ها در عرصه ارتباطات بهتر شده است.



وی ادامه داد: روابط عمومی ها باید بتوانند با استفاده از شیوه های نوین اطلاع رسانی اطلاعات لازم را در سریع ترین زمان در اختیار مخاطب قرار دهند.



وی علم‌گرایی، فنی بودن و هنری بودن را سه ویژگی مهم روابط عمومی ها دانست و افزود: جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان از این به بعد به صورت مستمر برگزار می‌ شود و برای کارآیی بیشتر فعالیت‌ها، سه کمیته تبلیغات، رسانه و نمایشگاه‌ها و برنامه‌های ویژه در نظر گرفته شد.



سوداگر، اطلاع رسانی به‌موقع و شناسایی نقاط ضعف و کمبودهای ادارات، قبل از تبدیل شدن به بحران را از وظایف اصلی روابط عمومی‌ها عنوان کرد.



وی با اشاره به نبرد پیچیده و نرم در عصر جهانی شدن، که براساس نیازهای بشری، همه را به سمت همگرایی سوق می دهد گفت: نقش روابط عمومی ها در انتقال مفاهیم تخصصی به زبان ساده و عامه بی بدیل است.

وی اساسی ترین وظایف روابط عمومی‌ در سازمان‌ها را مبتنی بر اعتماد سازی، بستر سازی، برجسته‌سازی و فرهنگ سازی دانست.