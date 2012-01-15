۲۵ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

شوراها جامع ترین شکل مشارکت در آموزش و پرورش است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش گفت: شوراهای آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مردمی از جامع ترین شکل مشارکت مردمی در آموزش وپرورش است.

به گزارش خبرنگار مهر یوسف نوری بعد از ظهر امروز به مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش در سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهر اراک برگزار شد افزود: رشد و شکوفایی فعالیت های آموزشی و تربیتی در گرو تلاش و فعالیت های شوراهاست.

وی  گفت:  مهمترین هدف شورا ها مساله جلب و تقویت مشارکت های مردمی است.

 وی افزود: شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و تسهیل در اجرای فعالیت در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تشکیل شده اند.
 
نوری با بیان اینکه، تحولی که در ساختار تعلیم و تربیت باید ایجاد شود، تحولی است که باید مبتنی بر نظریه های رشد و یادگیری باشد افزود: آموزش و پرورش امسال توجه ویژه ای به امر هوشمند سازی مدارس و یک نوبته کردن مدارس در شیفت صبح دارد.

رییس مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: حق دانش آموز است که در وقتی درس بخواند که بیشترین بازدهی را دارد و باید آموزش بر اساس روشهای نوین صورت گیرد.

نوری گفت: همه وظیفه دارند در امر فرهنگ مشارکت داشته باشند و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، آموزش و پرورش از بخشهایی است که جز با کمک مردم نمی تواند اداره شوند.
 
