شوراها جامع ترین شکل مشارکت در آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر یوسف نوری بعد از ظهر امروز به مناسبت هفته شوراهای آموزش و پرورش در سالن اجتماعات کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) شهر اراک برگزار شد افزود: رشد و شکوفایی فعالیت های آموزشی و تربیتی در گرو تلاش و فعالیت های شوراهاست.

وی گفت: مهمترین هدف شورا ها مساله جلب و تقویت مشارکت های مردمی است.



وی افزود: شوراها به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهره گیری از منابع و امکانات موجود در کشور در جهت ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش و تسهیل در اجرای فعالیت در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور تشکیل شده اند.

نوری با بیان اینکه، تحولی که در ساختار تعلیم و تربیت باید ایجاد شود، تحولی است که باید مبتنی بر نظریه های رشد و یادگیری باشد افزود: آموزش و پرورش امسال توجه ویژه ای به امر هوشمند سازی مدارس و یک نوبته کردن مدارس در شیفت صبح دارد.



رییس مرکز آمار فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: حق دانش آموز است که در وقتی درس بخواند که بیشترین بازدهی را دارد و باید آموزش بر اساس روشهای نوین صورت گیرد.



نوری گفت: همه وظیفه دارند در امر فرهنگ مشارکت داشته باشند و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، آموزش و پرورش از بخشهایی است که جز با کمک مردم نمی تواند اداره شوند.

